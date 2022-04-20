【鐵漢柔情】日本10歲女童車站被醉漢性騷擾　粗獷摔角手見義勇為單手制伏

▲ 日本摔角手Great-O-Khan出手拯救一名被醉漢性騷擾的10歲女童，獲警方頒發感謝狀。

幾時都話人不可以貌相！30歲新日本聯盟摔角手Great-O-Khan外表兇神惡煞，常被以為是壞人，但上月底他在車站見到一名醉漢正在性騷擾女童，當時他一隻手拿著快餐店新推出的「櫻花麻糬批」，也立即衝前用另一隻手制伏該名醉漢，事後他更獲警方頒發感謝狀。

據日本傳媒報道，事發於上月29日晚上8時50分，手上拿著櫻花麻糬批邊行邊吃的Great-O-Khan，在JR武蔵小杉車站內目擊一名爛醉如泥的61歲男子，趁一名10歲女童的母親上洗手間時性騷擾女童，並捉著她的肩膀意圖帶走她。

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安慰女童請食熱香餅

Great-O-Khan聽到女童叫救命，他一隻手拿著櫻花麻糬批，另一隻手即制伏該名醉漢。眼見女童非常驚慌，在警方到場前，他從袋中拿出原本帶回家吃的熱香餅，還加入糖漿與牛油後請女童吃，並出言安慰︰

你沒事吧？感覺很害怕？我有熱香餅，妳想吃嗎？

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女童的母親相當感激他，「謝謝你對我女兒這麼溫柔」，並詢問他的名字，Great-O-Khan自我介紹道︰「我是新日本職業摔角的Great-O-Khan，歡迎來看我的比賽。」

▲ Great-O-Khan認為感謝狀比冠軍腰帶更珍貴。（twitter圖片）

獲感謝狀比冠軍腰帶光榮

事件曝光後，神奈川警方決定頒發感謝狀給Great-O-Khan，他受訪時表示，出手相助只是小事一樁，他每天的工作都在壓制男人，自己不是最勇敢的人，懂得呼救的女童才是最勇敢。Great-O-Khan稱他樂於接受感謝狀，希望能推廣預防犯罪的意識。

這份感謝狀比起冠軍腰帶，更讓我感到光榮。我相信多做善事，就會有美好的事情發生在自己身上。無論在我面前的是女童、大人，還是摔角比賽對手，我都會出手相助。

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留有獨特髮型和粗獷鬍鬚的Great-O-Khan，是屬於「反派」（摔角術語Heel）摔角選手，今次事件曝光後，改變不少人對Great-O-Khan的看法。而他安慰女童時的一句「我有熱香餅，妳想吃嗎？」，更成為他在擂台上羞辱對手的經典台詞。

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責任編輯︰王明芳