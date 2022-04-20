【復課】復課首日國際學校錄12學童陽性　覆查揭家長齊齊報錯快測結果

學校「暑假」結束，全港昨有52間本地小學及65間國際學校，率先恢復面授課堂，師生每日上學前必須做快速測試。衞生防護中心表示，首日復課共有4校15名師生快測呈陽性，其中12名學生均來自同1間國際學校，2間本地小學各有一名學生中招。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（20日）於記者會上表示，昨日有一間國際學校呈報有12名學生快測呈陽性，當局隨後在向學校查詢學生的班別分布等，初步了解10人是小學部、2人是中學部，並分布不同班別，及後發現原來是家長經學校內聯網錯報，即該12名學生的檢測結果為呈陰性。當局今早再向學校了解時，亦得悉涉事的學生均有上學，他們今日的快測結果亦是呈陰性。

另外，今日合共187間學校復課，再多4名師生快測陽性，涉及3間學校。即看：【下一頁】

最新熱門影片：【TOPick診症室】抗疫易鬱悶煩躁不安 中醫介紹三花茶減壓解鬱

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩