【母親節2022】Häagen-Dazs兩款限定蛋糕預訂享85折　冧冧媽咪共享甜蜜滋味【內附連結】

▲ Häagen-Dazs兩款限定蛋糕預訂享85折。

限聚令放寬，晚巿堂食回歸，巿面回復熱鬧景象，再加上母親節將至，家庭成員又可共聚一堂，當然，大家都要注意衞生，做好個人防護。Häagen-Dazs™今年以「Blooming Mum」為主題，推出兩款花漾母親節限定蛋糕，包括「馨心相印」及「花漾蜜語」，以蛋糕向母親傳情達意，蛋糕以不同花瓣點綴，希望母親的人生同樣繁華似錦，並答謝母親一直以來無微不至的照顧。

馨心相印：外層呈獻紫色雲石鏡面，盡顯母親高貴、時尚的氣質，絕對能讓母親重拾少女心，與心愛的蛋糕打卡留念，用「儀式感」去感動母親。蛋糕表面更以兩朵甜美粉紅的康乃馨點綴，充滿節日感。口味：士多啤梨雪糕口味。

售價：（Mini）$429／個、（Regular）$539／個、（Large）$639／個

▲ 馨心相印（口味：士多啤梨雪糕口味）

花漾蜜語：雪糕蛋糕中的皇牌款式，一直是深受客人歡迎，由8小件蛋糕組合而成，方便分享，而且整個雪糕蛋糕更具備4款人氣雪糕口味，迎合一家大小的需要。此次節日限定的蛋糕設計，於每件蛋糕外層更鋪上迷人花瓣，配上美味無比的雪糕，外表精緻又實用，絕對是母親「冧」爆之選，為摯愛的母親送上甜蜜暖意。口味包括：（黃）呍呢嗱雪糕、（粉紅）夏威夷果仁雪糕、（紅）士多啤梨雪糕、（紫）比利時朱古力雪糕。

售價：$669／個

▲ 花漾蜜語（口味包括：（黃）呍呢嗱雪糕、（粉紅）夏威夷果仁雪糕、（紅）士多啤梨雪糕、（紫）比利時朱古力雪糕）

兩款期間限定蛋糕，於4月29日或之前訂購（網購可按此）均可享85折早鳥優惠，記得把握時機為母親送上這份滿載愛心和祝福的蛋糕，為佳節增添一些儀式感，與最愛的母親留下珍貴難忘的回憶。

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除了兩款新推出的蛋糕，還有三款經典款式可供選擇，「玫瑰綻放」上面放有精緻的立體朱古力玫瑰花裝飾，高貴迷人；「紫花園」以高雅紫色打造細膩浪漫氛圍，加上藍莓及蝴蝶裝飾作點綴襯托，儀式感十足；「心動禮遇」設計猶如一份精緻的禮物，每一口都令媽媽甜入心坎。售價：（Mini）$429／個、（Regular）$539／個、（Large）$639／個

編輯：葉翠華