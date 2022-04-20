【除鏽去漬】硬幣眼鏡鼻托氧化出現有毒銅綠　K Kwong教用一招除鏽去毒

▲ 硬幣、眼鏡金屬鼻托氧化會出現有毒銅綠，K Kwong教一招除鏽去毒。

金屬製品生鏽、變綠，可以怎樣除鏽去漬？化學博士K Kwong（鄺士山）近日在其facebook發文指，硬幣氧化後會出現銅綠、鐵鏽，眼鏡鼻托亦可能出現銅綠，而銅綠含有劇毒。他教大家一個簡單又實惠的方法，一日後就可成功去漬，重現光澤。

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硬幣氧化出現銅綠、鐵鏽

K Kwong表示，鑄幣金屬可以由以下成分製成：

金／銀（合金）

鎳-青銅（銅+錫）

鎳-黃銅（銅+鋅）

黃銅包鋼

鋁（合金）

他續指，香港1毫、2毫等硬幣由黃銅包鋼鑄成，氧化後可以生成「銅綠」（CuCO3.Cu(OH)2），銅綠是一種綠色、有劇毒的物質。除了銅，這批硬幣亦有鐵的成分，故此可以生成黑色的「氧化銅（II）」、「硫化銅（II）」及「鐵鏽」。

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去除銅綠、鐵鏽的方法

從他展示的相片可見，2毫硬幣表面有多處較深色的鐵鏽，並黏附綠色點點，即「銅綠」。K Kwong用1毫、2毫港幣示範，教大家用一個簡單的方法去除銅綠、鐵鏽。

方法如下：

1. 在硬幣舖上檸檬酸，加水蓋過硬幣，待檸檬酸溶化。

2. 浸了1小時後，硬幣表面的鐵鏽開始剝落，漸見金屬的光澤

3. 浸了1天後，硬幣含有的「銅（II）離子」會溶掉，變成藍色溶液。（註：藍色溶液有毒，切忌放進口裡。）

4. 最後，用水把硬幣沖洗乾淨，黏附在其表面的銅綠已消失，鐵鏽亦不見了。

點擊圖片看除鏽去漬的過程：

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K Kwong解釋，檸檬酸可以去除金屬氧化物、金屬硫化物，原理如下：

檸檬酸 C₆H₈O₇(s) → C₆H₇O₇-(aq) + H+(aq) (酸性)

氧化銅(II) CuO(s) + 2H+(aq) → Cu2+(aq) + H2O(l)

硫化銅(II) CuS(s) + 2H+(aq) → Cu2+(aq) + H2S(l)

鐵鏽 Fe2O3.xH2O(s) + 6H+(aq) → 2Fe3+(aq) + (x+3)H2O(l)

除了硬幣，眼鏡使用年日漸久，金屬鼻托上也會出現一些綠色物質。K Kwong回覆網民留言時指，這些綠色物質亦是「銅綠」。他續指，浸檸檬水也可以，但檸檬酸則相對便宜，約售$9。不用檸檬酸還可用甚麼？有網民表示，曾用雪碧浸硬幣，亦成功浸出一灘綠色溶液。

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責任編輯：羅嘉欣