【金宵大廈2】張彥博學習做「煮」家男　為一個原因抗拒與圈中人拍拖

▲ 張彥博在《金宵大廈2》演相機店老闆阿Lam。

TVB燒腦劇《金宵大廈2》播出以來好評如潮，眾演員為保留神秘感，封口嚴禁劇透。在第一輯《金宵大廈》擔演「Final Boss」書店老闆林哥仔的張彥博，在《金宵大廈2》化身相機店老闆阿Lam，同樣令充滿神秘感，常與黑貓「靚寶」穿越平行世界。

張彥博接受TOPick專訪指，人物性格跟上輯完全大逆轉，除「阿Lam」還有另一個稱呼：「忠定奸就要觀眾去研究，我係咩『質地』嘅人。懸疑片解說太多會無味，不想劇透揭穿大家的心血。」

他大讚每個單元一樣精彩，再次與金宵班底合作感到榮幸，並特意感謝監製葉鎮輝（阿細）親力親為的付出：「見到監製如此用心做，自己也想出百二分力去演。」整套劇拍攝了3、4個月，他透露很多時演員都在通頂拍攝：「未知會否有《金宵3》，但我很享受一切的拍攝過程。」

▲ 張彥博感謝監製葉鎮輝落力為《金宵大廈2》付出。（黃健輝 攝）

自認似棉花糖「一按就扁」

天生擁有一張童顏臉孔的阿博，慣常是「正派」常客，故較喜愛演反派角色，尺度較大。他還親解染了一頭突出銀髮的原因：「我就像棉花糖一樣一按就扁，這髮型可能讓人感覺較cool！」他不認為演奸角受童顏樣限制，但直言需要時間協調：「差在可會遇到好劇本，塑造一個完美奸角。」

出名是貓奴的阿博，形容靚寶「大隻咗，但一樣黐人」：「我跟靚寶有很多對手戲，可能家有養貓，牠較聽我話，而且好黐人。貓懂得看人眼神，懂你感受。」

由第一輯《金宵大廈》至今相隔3年，數年間經歷殘酷疫情以及繼父的離世，阿博自覺人生有許多轉捩點，尤其疫情影響工作，收入大受影響：「要搵方法繼續去跑自己的夢。相信不只我，很多人收入都大受打擊。幸好我不是大花筒，有儲錢習慣。」

他透露賺到第一桶金後，把一半金錢給家人代為投資，笑言自己是一舊飯，投資必定被人騙財。

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有財後有家

疫情對於演員影響甚大，手停口停，幸得家人投資有道。阿博宣布喜訊，快將與拍檔經營飲食生意，榮升為老闆：「一切已準備妥當，待疫情過後才進行，畢竟市場每天都在變動。」

他揚言正學習做「煮」家男，不時向母親偷師，認為男人要識揸鑊鏟，最拿手煮中菜：「其實我對食沒太大要求，將來的老婆下廚功夫不用高！」

至於可遇上真命天女？他表示還未，一切隨緣不急於成家立室，認為有家先要有財：「先穩固荷包，起屋都要底柱。除非另一半很有能力，可以照顧自己，否則希望自己有能力才去照顧別人。」直認事業現階段仍很浮動，不想連累身邊人一起捱。

出道至今甚少緋聞，阿博透露並非完全無戀情，只是「低調處理」，更對藝人感情生活有另類睇法：「作為藝人不想影響對方，拍拖後當要分開之時，會有很大包袱。」

更假設若與圈中人拍拖，但最後娶的則另一人，他會待前度先結婚才到自己：「我很怕傷害到身邊人，好像把她掉下來一樣......不想因而變成談笑風生的話題。」

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入行17年感恩仍「活躍」

雖然阿博已屆41歲，但張媽媽未有催促兒子結婚，反而諒解他現時將專注力放在事業上。

阿博一切以「佛系」態度面對，不但對感情，連演藝事業都一樣：「機會要來就自然會來，不會想太多。將來可能投身電影行業，各方面都想嘗試，尤其武打，演員應該要挑戰自己。」離港到外國或內地外闖，他渴望跳出框框作新嘗試：「我並非原地踏步的人，早上起床有迷糊的感覺，我又會思考人生。」

2005年組合赤子樂隊（Akago）出身的阿博，轉眼間入行17年，明年將加入TVB 10周年，他有感而發道：「如果當年未有加入TVB，現在生活會如何？我會在做甚麼呢？作為藝人能在圈中活躍多年並不容易，即使隔一、兩年才有劇集推出，至少未餓死。」

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入行10周年

約1年多沒拍劇，對上一套作品已是《金宵2》，他希望來年有劇拍慶祝10周年紀念。

疫情下一直做音樂的他，最近與音樂人伍樂城合作新歌：「演員難有工開，歌手不唱歌亦可以寫歌、練音樂認，不受環境限制。」

如果演戲與音樂之間二選一，阿博坦言很難抉擇：「演戲和音樂有共通點，演戲能幫助唱歌、能帶來靈感，我其實喜歡演戲的。」續說：「以前四大天王，歌影視三線齊做，相信他們也未必回答到這條問題...」他認為能當全能藝人是一種賦予，他亦希望成為全方位藝人。

記者：馮雪怡