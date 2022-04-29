【Staycation】美利酒店迎花賞樂住宿每晚$3000起　包古樹繁花下午茶＋和牛主題三道菜晚餐

▲ （圖片由酒店提供）

踏入春天，香港美利酒店推出迎花賞樂之旅住宿體驗、Popinjays古樹繁花下午茶及花漾雞尾酒，邀請大家一同到訪欣賞節果決明古樹淺白粉紅的花串景色，享受美景。

迎花賞樂之旅住宿體驗

▲ （圖片由酒店提供）

即日起至2022年5月31日期間之住宿，可享受一系列限定禮遇，包括於指定餐廳品嘗雙人「古樹繁花下午茶」、入住當日享用花漾迎賓雞尾酒兩杯、和牛主題三道菜雙人晚餐，以及雙人早餐等。

價錢：每晚港幣3000元起。

網上預約請按此。

Popinjays古樹繁花下午茶

▲ （圖片由酒店提供）

酒店指客人在賞花過後可到天台餐廳及酒吧Popinjays品嚐「古樹繁花下午茶」，下午茶於節果決明花期限定供應，以春季水果及粉紅食材為主，甜點包括「香甜白桃撻」，盛載著白桃果肉並襯以白桃慕絲、「柚子茉莉花泡芙」中注入柚子雲尼拿吉士，上面有茉莉忌廉作點綴，及裹上一層楓糖的「紅桑子費南雪小蛋糕」，還有「玫瑰士多啤梨卷」及「車厘子蛋糕」。

最新影片

鹹點小食包括「雞尾酒蝦配辣根奶凍」，辣番茄醬點綴、「紅菜頭醃三文魚三文治」配味噌忌廉芝士、其他鹹點還有鹹「鱈魚籽撻」、「甜豌豆及軟香草芝士撻」及「煙熏鴨肉三明治」。下午茶亦包括自家製原味鬆餅及提子鬆餅，可配搭士多啤梨果醬或奶油忌廉一起享用。

地點: 香港美利酒店26樓Popinjays

日期: 即日至2022年6月12日

時間: （星期一至星期五）下午3時30分至5時30分，（星期六、日及公眾假期）下午4時30分至6時

價錢: 港幣748元 （兩位用），包括指定咖啡或茶。

網上預約請按此。

花漾雞尾酒

▲ （圖片由酒店提供）

酒店表示調酒師打造了三款以花為題的雞尾酒，於Garden Lounge，Murray Lane及 Popinjays供應。以洋甘菊氈酒為基調的「Cassia Sour」，加入多款水果如蜜桃甜酒、芒果汁及橙汁等。「Elder Garden」以墨西哥烈酒 Mezcal、Campari利口酒、血橙蓉、青檸汁、接骨木花調配而成，入口清新並帶有花香。

還有散發日本風情的「Haru Blossom」主要採用狐酒純米大吟釀清酒，配以橙味甜酒、櫻花糖漿、檸檬汁及蝶豆花糖漿。

特色雞尾酒價錢為每杯港幣110元。

以上價格附加一服務費。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：蕭雅文