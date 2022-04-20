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【食物安全】日本和美國部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

社會 17:40 2022/04/20

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日本和美國部分地區爆H5N1禽流感，本港暫停進口當地禽類產品。（資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（20日）宣布，因應日本農林水產省通報，指日本秋田縣爆發高致病性H5禽流感、美國農業部動植物衞生檢驗局通報，指美國賓夕法尼亞州蘭開斯特縣爆發高致病性禽流感，以及世界動物衞生組織通報，指美國南達科他州Faulk縣；明尼蘇達州Big Stone縣、Otter Tail縣、Swift縣、Waseca縣、Renville縣及Yellow Medicine縣；印第安納州Elkhart縣；密蘇里州Dade縣；威斯康辛州Barron縣；以及愛荷華州Hardin縣爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人說，根據政府統計處的資料，本港去年從日本進口約40公噸冰鮮禽肉、約3,240公噸冷藏禽肉及約2.8億萬隻禽蛋，以及從美國進口約260噸冰鮮禽肉、約1.7萬噸冷藏禽肉及約6.4億萬隻禽蛋。

發言人表示，中心已就事件聯絡日本和美國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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責任編輯：李榮忠

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