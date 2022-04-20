【排毒養顏】Cleanse點樣排毒？　拆解「蔬果汁X斷食」的排毒生物工程

▲ 本地蔬果汁品牌Bless拆解Cleanse排毒療程背後的生物學知識。

香港人工作忙碌，經常要OT弄得日夜顛倒，身體自然積聚不少毒素。新冠肺炎疫情下，健身室被迫停業，想減磅的女性不妨改試Cleanse斷食瘦身療症，可以輕鬆排毒，亦可收養顏護膚的功效。本地蔬果汁專家品牌Bless為你引經論說，拆解Cleanse排毒療程背後的生物學知識。

Bless三種系列飲料 「Cleanse X 斷食」之挑戰

Cleanse排毒系列共有3個層次，初試者可以挑戰水果比例為主的新手系列（Beginner），中階系列（Intermediate）則混搭均衡的水果及蔬菜，進階者則可以試以蔬菜為主的專家級計劃（Expert program）。愈高階代表Cleanse的甜度愈低，但同時含有較高含量的蔬菜纖維。

cleanse療程一定要配合斷食，挑戰者要整天不進食，每隔兩小時便喝上一杯Cleanse，總共一天要吸收6枝的養份，最後一枝最好在睡前3小時飲用。比一般的空腹斷食，果汁及蔬菜可以幫助女士吸收營養，也令肚餓的感覺沒有那麼強烈，令相斷食的可持續性更強。

引進美國Clean Food運動 醫學研究：益生菌助消化，體重減輕

在歐美國家，cleanse起緣於近年的素食風潮，是淨化食物運動（clean food movement）的其中一款流行飲料，新鮮冷壓果汁在美國當地的生意額更可高達每年34億元。

支持以cleanse來減肥的倡儀者指出，蔬果飲料含有大量營養，包括多種維他命、礦物質等，其食物纖維亦有助腸道消化。不過，Cleanse最顯著的排毒功效，還是存藏在蔬果中的多酚、低聚醣、纖維和硝酸鹽（甜菜汁）等，其中益生茵的活化作用，能抑壓壞菌繁殖，提升腸道健康，從而促進新陳代謝，達至排毒功效。

例如在2017年，美國營養學家Susanne M Henning就曾發起醫學研究 ，找來20名自願參與者，連續3天飲用Cleanse療程，每天飲用6瓶混合不同菜類、根莖、柑橘、檸檬、辣椒和香草杏仁等成分的混合飲料。這種以果汁及蔬菜汁為基礎的飲食，改變了他們腸胃中的微生物群組成（intestinal microbiota），脂質氧化也相對減少。實驗證明，他們的體重在短時間內減輕，健康程度（general well-being）也得以提升。

Bless精挑細選蔬果配搭 排毒同時美顏護膚

Bless的3種不同系列Cleanse飲料，則集齊眾多蔬果中，最具自然排毒功效的蔬果（natural detoxifiers），包括十字花科蔬菜、西芹、西柚等。

三款不同程度的cleanse都含有「羽衣甘藍」，它是十字花蔬菜中最具神奇功效的菜類，被列入與牛油果同級的「超級食物」。據研究顯示，羽衣甘藍的膳食纖維比糙米還要多，可以促進腸道蠕動，防止便秘的現象，其豐富的抗氧化物也有助防止女性的皮膚陷入衰老。另外，羽衣甘藍的維他命C比檸檬還要多，能同時為皮膚增生更多膠原蛋白。

另一款偏佈Bless cleanse飲料的食材是西芹，它是歐美國家力捧的「排毒神物」，西芹汁內的消化酵素，有助分解小腸內的食物，長期飲用能改善便秘。西芹亦含維他命 A、C 及 K，有餓死細菌及病毒的消炎功效。美國名廚及健康食譜作家 Devin Alexander就曾力推西芹的功效，聲稱有人連續喝西芹汁一星期後，不但減掉 20 磅，皮膚亦變得有光澤。