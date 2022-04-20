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【飛鳥俠】布志綸新歌以超級英雄命名　Alan剖白Mr.拆伙後心聲

娛樂 17:30 2022/04/20

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Alan發展新歌。

布志綸 （Alan Po）上星期於Instagram透露即將發佈新歌，更叫歌迷猜歌名及以哪一位超級英雄命名，結果原來是《飛鳥俠》！一反有新歌派台再有其他版本的做法，Alan更先推出 acoustic 版本。

今次歌曲與曾獲奧斯卡最佳電影的《飛鳥俠》（Birdman）同名，亦是Alan這幾年經歷的心聲。「雖然acoustic版本不夠完美，請歌迷不要介意，這不一定是最好，但肯定是呈現自己最真面目，希望能為大家帶來不同的感覺，先行感受這首我很喜歡的作品。」

唱出起跌心聲。

早在兩年前已創作的歌曲最初名為《Before》（從前），「我想寫的是過去與現在的分別。由Mr.主音到作個人發展4、5年，經歷了不同起跌與風霜，才成就今日內心強大的我，所以我想以《飛鳥俠》表達現在的心聲，希望以此曲去鼓勵當下疫情正在而對困境的人。」Alan 憑藉歌曲為大家帶來心靈的安慰與支持。

Alan一反傳統，在錄音室版本的《飛鳥俠》面世前，率先發佈歌曲的自彈自唱acoustic版本Alan說：「這是一氣呵成兼首次錄音的版本，即使當中有點瑕疵，亦使當初也會考慮是不是不夠好，但決定以這版本給大家感受當中真實的我。」電影《飛鳥俠》也是主要以長鏡頭拍攝，跟這個acoustic 一take過拍攝自彈自唱版本正不謀而合。

最新影片：Edan訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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