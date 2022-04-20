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【MIRROR嫂】盧慧敏茹素數年改善濕疹皮膚　Amy趁疫情空檔報讀課程鑽研素食

娛樂 18:16 2022/04/20

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盧慧敏原來茹素多年。

由模特兒轉型演戲的新晉演員Amy Lo 慮慧敏，日前親訪Mira Dining於灣仔藝術中心的全新素食餐廳JAJA，作為素食者的Amy品嚐多款滋味素食和甜品時不斷大呼感動，

置身於裝潢玩味、風格奇幻而富想像力餐廳內的Amy忍不住四處拍照打卡，更對巨型夾公仔機情有獨鍾，流露出像小女孩般的天真可愛笑容，令在場的工作人員均感染到她的快樂氣息。

盧慧敏到訪素食餐廳。

近年受到關注的Amy工作忙得不可開交，早前趁疫情期間好好休息，留給自己一個喘息機會，並趁此空檔報讀了一個關於plant-based diet的課程，鑽研素食以及素食對環境的影響。

最新影片推介：Edan專訪

她說：「自己茹素只有數年，但已感受到素食的好處，當中最明顯的是改善了濕疹情況，皮膚狀態提升之餘，亦為整個人的身心都帶來正面影響。完成這個課程後，我更加深入認識素食的好處，令我深覺素食是最新生活的態度。」

對巨型夾公仔機情有獨鍾。

近日休息完畢，再次投入拍劇工作的Amy抽空到全新的素食餐廳JAJA。

她直言令她感到驚為天人：「很多人不選擇茹素的主要不因是覺得素食選擇不多，而且菜式千篇一律，較為沉悶，但JAJA完全打破這個印象，不但選擇眾多，而且菜式非常新穎，能夠感受到餐廳對於創作素食菜式的用心！」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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