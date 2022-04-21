【洗衣膠囊】洗衣膠囊是懶人救星 消委會測試洗衣膠囊潔淨力

▲ 洗衣膠囊清潔力不足或懶人救星？消委會測試洗衣膠囊潔淨力。

疫情下家家戶戶注重清潔，尤其外出後衣物須徹底洗淨。除洗衣粉外，近年洗衣液及洗衣膠囊均大行其道，清潔力又是否一樣強勁？有網民在Facebook發文，稱自己即使知道洗衣膠囊裡是濃縮洗衣液，但也不相信一細粒膠囊能洗淨一缸衣物，寧願將洗衣液直接倒在衣服上洗才有安全感，同時認爲洗衣膠囊太貴。

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但有洗衣膠囊的支持者表示膠囊是「懶人救星」，因不需衡量每次倒洗衣液的分量。而且相比於一大罐的洗衣液，體積上也有絕對優勢。

消委會測試洗衣膠囊潔淨力

在消委會測試的洗衣膠囊中，「汰漬」超濃縮洗衣膠囊（春天草地清香）及「TESCO」Ambience Orange Blossom & Pomegranate得分最高總評達4星，其餘品牌在去污、潔白及固色表現理想。

不過，使用洗衣膠囊價錢相對較貴。與洗衣粉及洗衣液相比，「寶絲」洗衣粉每次洗衣費用需$1.02，無論是去污、潔白及固色效能都得到最高分。而洗衣液則由15克至102克，用量差異大，每次洗衣費用由$0.28至$2.89，相差超過9倍。

至於洗衣膠囊則每次用1顆，每次費用由$2.0至$6.6，最多相差逾2倍。「汰漬」的平均每次洗衣費達$4.21，「TESCO」$2，較其他洗衣產品貴。而且，洗衣膠囊每次用1顆，消費者不能就衣服的多寡來控制用量。

消委會總幹事黃鳳嫺提醒，有小朋友及長者的家庭購買洗衣膠囊後，要小心貯存，以免發生誤吞食意外。

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消委會推薦去污能力最佳洗衣液

消委會測試15款洗衣液，其中表現最好的是「Ariel」超濃縮洗衣液，在去除油性污漬方面表現理想，獲得5分滿分；整體去污效能亦有4分，總評獲最高的4分。但洗衣費亦最高，每次需$2.89。另外5款總評達3.5分的洗衣液，每次洗衣價錢由1.58元至0.68元不等，相對實惠。

而在較難去除的茶漬方面，則是「Ariel 超濃縮洗衣液」、「白貓 大自然清馨洗衣液」及「獅王潔白物語 納米樂特濃洗衣液極度消臭」三款的表現較好。

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責任編輯：羅嘉欣