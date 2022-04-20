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【康復者平台】資科辦：截至今日下午5時　已有20萬人次下載「康復紀錄二維碼」

社會 18:07 2022/04/20

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截至今日（20日）下午5時，已有20萬人次通過康復者平台下載「康復紀錄二維碼」。

為便利康復人士使用「疫苗通行證」，政府昨推出「康復紀錄二維碼」，康復者可自行透過電子疫苗接種及檢測紀錄系統、「智方便」或「醫健通」應用程式下載，並將二維碼存入「安心出行」。即看：【5大相關問題】

政府資訊科技總監辦公室表示，截至今日（20日）下午5時，已有20萬人次通過2019冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄系統下載「康復紀錄二維碼」，過程暢順。

另外，有康復者表示未能登記二維碼，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日下午，於疫情記者會上解釋或因數個情況所致。即看：【下一頁】

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責任編輯：郭詩詩

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