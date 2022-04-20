【華燈初上】林心如上陣演唱劇集歌曲　重溫「蘿絲媽媽」離別心情

▲ 林心如相隔6年再開金口。

林心如暌違6年，為《華燈初上》獻唱的《請別愛我》感動無數人，MV將在4月20日晚上8點推出，讓粉絲再次重溫「蘿絲媽媽」的無窮魅力。

林心如透露自己以「羅雨儂」的心情演唱，將滄桑和堅韌演繹恰到好處，她說：「這首歌很適合陪伴孤單的人，在夜深人靜時，聽著音樂點一杯酒，淡淡靜靜地享受一個人的時間。」

林心如在《華燈初上》中，聽著鳳小岳所飾演的江瀚生前錄下的肺腑之言，無奈人事全非而濕了眼眶，再搭配《請別愛我》一曲，猶如羅雨儂以歌回應二人的有緣無份，成了賺人熱淚的經典場面。

林心如感性分享：「《請別愛我》很適合江瀚和羅雨儂的感情，畢竟他們倆真的在一起過，他一直是雨儂心裡面的男人，和潘文成那種相知相惜卻錯過彼此的感覺不同。」MV也找來吳子霏、邱昊奇詮釋了一段戀愛關係的起承轉合，讓歌迷看得揪心。

《請別愛我》幕後製作來頭不小，請來金曲樂團麋先生主唱聖皓操刀，除了負責作詞作曲外，更首次以個人身份扛起製作人的工作，將全製作的初體驗獻給林心如，「從寫這首歌開始一直到錄音，腦中的想法和畫面很完整，於是就與公司提議由我製作，也滿感謝林心如給我很大的信任」。

▲ 麋先生四手聯彈。

談到久違演唱的心情，林心如坦言壓力大，「一開始覺得音調太高，所以試了很多次，加上覺得自己聲音偏甜美類型，不符原來的設定，所以盡量用低一點、厚一點的聲音詮釋，反覆重錄了很多次，希望能做到好」。聖皓也建議她錄音前吃點有油的東西暖嗓，「結果她不但有配合，錄音時還叫了鹹酥雞和大家一起吃，整個氣氛超好」。

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