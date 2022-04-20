【全新童鞋】ASICS x Pokémon聯手推出童鞋及嬰兒鞋　4大精靈款貼腳易穿幼兒行得安穩

▲ ASICS x Pokémon聯手推出寵物小精靈童鞋及嬰兒鞋。

小小Pokémon迷喜訊！日本專業運動品牌ASICS聯乘日本Pokémon官方品牌推出CONFI BABY Pikachu嬰兒鞋，而皮卡丘（Pikachu）等四大精靈亦會化身為IDAHO BABY小童和IDAHO MINI中童鞋款，陪伴幼兒跨步探索世界。

有齊四大精靈皮卡丘、甲賀忍蛙（Greninja）、噴火龍（Charizard）及伊布（Eevee）的IDAHO BABY小童和IDAHO MINI中童鞋款，可愛造型配合易穿設計及透氣親膚物料，讓孩子安穩舒適地與最愛的角色踏出每一步。

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而CONFI BABY嬰兒鞋最搶眼的地方，就是將整隻Pikachu融入鞋型，鞋踭還有可愛閃電尾巴。設計上與IDAHO BABY小童（13.0-15.5cm）尺寸的鞋款一樣，採用單片魔術貼及全開口式鞋舌，方便穿脫亦更貼腳。

至於IDAHO MINI（16.0-20.0cm）中童尺寸鞋款則同時有魔術貼及鞋帶，圓角大底給小腳掌充足活動空間，跑動、玩耍時都更加安穩。

▲ 各鞋款價錢為390元及420元。（相片由有關機構提供）

今次ASICS x Pokémon聯乘，連IDAHO的鞋盒亦設計成經典紅白精靈球模樣，讓每位訓練員寶寶好好「收服」寵物小精靈，學習放好自己的鞋履。

以上鞋款即日起陸續於指定ASICS專門店、運動家、GigaSports、馬拉松及ASICS網上商店有售，貨品款式於不同專門店供應有所不同，詳情請先向店員查詢。

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責任編輯︰林綺玲