【抗疫支援】林鄭月娥與內地疫情防控專家會面　感謝專家提出中肯務實意見

▲ 行政長官林鄭月娥（右四）今日（四月二十日）與中國疾病預防控制中心傳染病預防控制所所長闞飆（左四）及其率領的內地疫情防控專家會面。

行政長官林鄭月娥今日（20日）與到港支援港府抗疫工作的中國疾病預防控制中心傳染病預防控制所所長闞飆及其率領的內地疫情防控專家會面，聽取他們經連日來考察特區各方面應對新冠疫情工作後的意見，食物及衞生局局長陳肇始、衞生署署長林文健和醫管局行政總裁高拔陞等亦有出席。



林鄭月娥感謝闞飆率領內地專家團，自4月7日抵港後便馬不停蹄地於過去兩星期與特區政府相關政策局和部門、醫管局、大學等特區抗疫團隊成員會面，並實地考察特區「抗疫鏈」中不同場所，包括機場、污水檢測實驗室、社區檢測站、安老院舍和社區健康中心，以至人流較多的街市和商場等。



她又代表港府感謝中央自本港第五波疫情爆發以來，先後派出五批內地專家到港，他們因應特區的實際情況和疫情發展，就流行病學、臨床救治和中醫等範疇提出中肯務實的意見，協助特區全面落實『三減三重一優先』的策略，即減少感染、減少重症、減少死亡，以及就重點人群、重點機構和重點區域採取更精準、有力及具針對性的措施，並把支援長者列為優先工作。



她說，在中央全力支援、社會各界同心協力下，特區政府在『抗疫鏈』中不同環節大大提升了應對能力，本港第五波疫情自3月初達峰後持續呈下降趨勢，從而為本周二（19日）起讓學校恢復面授課堂，以及明日（21日）起分階段放寬社交距離措施創造必要條件，但強調不會因而掉以輕心：

特區政府絕不會掉以輕心，定當繼續貫徹落實『外防輸入、內防反彈』的策略，在妥為管控風險的前提下，推動社會早日完全走出『疫』境，有序回復正常活動，重振經濟動力。

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責任編輯：郭詩詩