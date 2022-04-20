【立法會選舉】曾國衞：不認為今屆30%投票率特別低　指先進民主國家地區投票率亦不高

▲ 政制及內地事務局局長曾國衞（中），今日出席立法會政制事務委員會會議。（立法會直播截圖）

新選舉制度下，去年12月的立法會選舉，投票率僅30.2%，創回歸以來新低。政制及內地事務局局長曾國衞，今日在立法會政制事務委員會會議表示：「我自己個人不覺得特別低。」

會議期間，新思維主席、社福界議員狄志遠表示，今屆地區直選投票率僅30.2%，遠較以往逾50%為低，關注未來如何加強選民參與。

曾國衞回應時表示，不認為今屆投票率特別低，提及功能界別投票率逾30%，選委會界別投票率接近99%；又提到在外國先進民主國家或地區，例如紐約、法國一些地方等，當地投票率亦僅20%、30%左右，形容亦不見得特別高。

他又強調：「完善選舉制度後，希望落實『愛國者治港』，希望『一國兩制』可以行穩致遠，香港可以良政善治、長治久安，這才是符合香港實際情況、適合香港長遠發展的民主制度。」

「相對過去所謂的高投票率，大家不要忘記，正正那個時候是香港最撕裂、最黑暗、『黑暴』橫行，許多反中亂港人士透過選舉進入議會、進入建制。」他續反問：「這對香港是否有利？是否有助香港長遠發展？我想大家都心中有數。」

另外，曾國衞在會上表示，在去年立法會選舉中，至今合計有12人因煽惑不投票、投白票或無效票被捕。

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記者：胡偉明