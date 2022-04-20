【假結婚】31歲男收2萬元報酬與內地孕婦「假結婚」　被控作出虛假法定聲明罪判囚11個月

▲ 被告於昨日（19日）在沙田裁判法院承認有關控罪並被判監禁11個月。（資料圖片）

一名31歲男子2019年收取港幣2萬元為報酬，與一名內地孕婦「假結婚」。該名孕婦前年曾試圖入境香港產子，遭入境處質疑婚姻真確性，遂拒絕該名內地孕婦入境，並展開調查，揭發事件。涉案男子事後被控一項作出虛假法定聲明的罪名，他昨日（19日）在沙田裁判法院承認有關控罪，被判監禁11個月。



31歲被告於2019年7月與一名內地孕婦在香港結婚，其後該內地孕婦以「單非」孕婦身分成功從一間私家醫院取得在香港分娩的「預約分娩服務確認書」。該名內地孕婦於2020年1月試圖入境香港產子時，入境處就其來港目的向她及被告作進一步詢問。由於入境處對該人士的婚姻真確性存疑，遂拒絕該名內地孕婦入境，並展開調查。該名內地孕婦最終未能入境香港產子。



在調查期間，被告承認收取港幣2萬元為報酬，在中介人的安排下與該名內地孕婦「假結婚」，從而協助該名內地孕婦取得「預約分娩服務確認書」以便在港分娩。入境處現正繼續調查其他涉案人士。



入境處發言人表示非常關注非本地孕婦試圖以非法手段入境香港分娩的情況，當局一方面致力於出入境管制站阻截未有預約分娩服務的非本地孕婦，另一方面採取有力的執法行動，以打擊違反入境條例的非本地孕婦及教唆者。



發言人警告，根據《刑事罪行條例》，任何人明知而故意作出虛假法定聲明，即屬違法，一經定罪，最高可處監禁兩年。

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責任編輯：郭詩詩