【著數優惠】泰Thaiology第二分店登陸旺角　送午市套餐或晚市海南雞＋8折優惠

▲ 泰 Thaiology開第二分店推出限定雙重優惠。（圖片由餐廳提供）

喜歡泰國菜的大家，有口福了！「泰 Thaiology」第二分店登陸旺角瓊華中心16樓，為慶祝第「2」間新店開幕，由2022年4月21日至5月21日「泰 Thaiology」分別推出午市及晚市新優惠，其中旺角新店的顧客身分證括號內凡具有「2」字皆可獲免費午市套餐一份，而身分證號碼括號外具有「2」字，該顧客亦可享個人8折優惠！

▲ （圖片由餐廳提供）

餐廳指為配合新店開幕，由2022年4月21日起至5月21日星期一至日期間，顧客只要到旺角店出示身分證括號內包含「2」，並讚好 「泰 Thaiology」專頁及分享指定帖文 ，即可獲免費午市套餐一份，而身分證號碼外含「2」，該顧客亦同樣可享個人8折優惠！

由2022年4月21日起至5月21日星期日至四期間，餐廳指除了旺角新店限定的優惠，全線分店亦有晚市優惠：所有顧客身分證括號內凡具有「2」字，並讚好 「泰 Thaiology」專頁及分享指定帖文，每枱二人即送泰式生蝦剌身（價值$108），三人或以上更額外送海南雞半隻 （價值$138），而身分證號碼括號外具有「2」字，亦可享全單8折優惠！

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「泰 Thaiology」有不同泰菜包括：青檸明爐魚烏頭、虎蝦海鮮冬陰功湯、泰式生蝦刺身、脆炸芝心蝦丸、鮮蝦柚子沙律、海南雞、原個菠蘿炒飯、泰式鮮蝦炒金邊粉、香葉肉碎炒飯及香酥薄餅等等。

餐廳除了提供多款泰國特色飲料如椰汁珍多冰、蜂蜜龍眼蘆薈特飲、泰國象啤、鮮椰青外，更帶來多款生啤如1664 BLANC、朝日 Asahi 、紐約Brooklyn Brewery及友手工生啤，可以滿足大家不同的需要。

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餐廳還有提供多款泰式食品，由沙律、串燒、小食、湯、炒粉麵飯、肉類、海鮮、炒菜、甜品、特飲及生啤，包括咖哩炒軟殼蟹 （$168）、原隻鹵水豬手 （$158）、生菜包 （豬／雞）（$78）、椰盅海鮮焗飯（$128）、蒜香牛油雞翼（$58）、炭燒原條茄子 （$38）、芒果糯米飯（$68）、榴槤麻糬（$58）、泰式鲜青檸梳打（$38）等，滿足泰迷的舌頭！

泰 Thaiology

地址︰旺角彌敦道628號瓊華中心16樓

營業時間： 午市 12:00 - 16:00 | 晚市 18:00 - 22:00

電話：3108 9191| whatsapp 6155 3843

地址︰銅鑼灣廣場二期6樓

營業時間： 午市 12:00 - 16:00 | 晚市 18:00 - 22:00

電話：2682 0626 | whatsapp 6152 8240

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責任編輯：蕭雅文