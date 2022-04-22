【親子共讀】幼兒從繪本學習表達情緒　啟文幼稚園教育總監推介五味太郎作品

▲ 啟文幼稚園教育總監伍寶珠博士，推介五味太郎的繪本。（湯致遠攝）

幼兒閱讀繪本好處甚多，其中之一在於繪本能作為一個媒介，引起幼兒的興趣，並用幼兒的視角與其「對話」。當涉及到一些情緒、感受性的抽象議題時，繪本的作用就更見效果。幼兒學習情緒，得從察覺辨識情緒開始，待理解情緒的感覺後，再學習以方法如表情、說話表達具體感受，繼而用辦法調節，以控制或排解該等情緒。任何情緒都有其價值，不必誇大、不用否定，更不應逃避。而學前階段的幼兒，以繪本作為媒介去學習情緒最為理想。

以「恐懼」這個話題而言，若能以繪本作為一道橋樑，以第三身的角色引入，作為說故事的人，幼兒就較容易理解當中的意義了。以《鱷魚怕怕牙醫怕怕》這本繪本為例，書中就用了鱷魚和牙醫兩位主人翁的經歷，以有趣的方式讓幼兒體驗「恐懼」這種情緒。

書中一開始講述鱷魚因為牙痛，迫不得已要去看牙醫。鱷魚顯然對牙醫有所恐懼，大概怕牙醫會弄痛自己的牙齒，心裏因此有「我真的不想看到他......但是我非看不可。」

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如此不安與恐懼的情緒。繪本展示了學習情緒的第一步，即「察覺與辨認」，鱷魚察覺了自己當下「抗拒」的行為反應，但牙確實太痛，故仍是要去看醫生。坐在牙醫的診療椅上，繪本呈現了鱷魚「我好害怕......」的情緒感受，這裏展示的是情緒學習的第二部，即以具體的方式「表達情緒」。我們需要具體了解自己的情緒才能對症下藥，調節情緒。那故事中的鱷魚，又如何進入情緒學習的第三部，「調節」自己的恐懼與害怕呢？坐在牙醫診療椅上的鱷魚，對自己說「我一定要勇敢」、「這是一件多麼可怕的事」、「但是生氣是沒有用的」。鱷魚似乎是用說話調節了自己的情緒，努力克服恐懼。

另一邊廂的牙醫，原來跟鱷魚一樣，同樣害怕對方。作者五味太郎巧妙地以左頁是鱷魚，右頁是牙醫的展示方式，把雙方一模一樣的對白展露予讀者眼前。讀者以這種有趣的方式，於同一畫面上體驗二人相同的情緒與想法。故事的有趣之處，在於同一時空下，兩個主人公原來各有各的恐懼，卻在這個「看與被看」醫牙事情上，共同經歷了「察覺、表達與調節」這3個學習處理恐懼情緒的步驟。

年齡較小的幼兒，閱此繪本或會代入鱷魚的角度，體驗這種被動的恐懼；年齡大一點的幼兒，即能進一步理解牙醫這種主動的恐懼。繪本雖云「鱷魚怕怕牙醫怕怕」，但無論如何，他們彼此也有克服、調節恐懼的方法與能力，成就一個完美的結局啊！

全文刊登《香港經濟日報》，原題是「笑對恐懼的幼兒繪本」

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