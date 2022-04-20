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【本地遊復辦】旅議會至今接獲50個新行程申請　旅行社嘆報名人數少無利可圖

社會 19:07 2022/04/20

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多項社交距離措施明日（21日）起首階段放寬，旅行社獲有條件復辦本地遊旅行團。旅遊業議會指，截至下午4時，逾70間旅行社申請開團，涉及至少50個新行程，大部分申請涉及各個景點一日遊，並同時申請30人及100人的豁免，旅議會計劃於今日傍晚6時前，向超過40間旅行社發出證書，但不清楚有沒有旅行社趕及明日出團。

當局上周四（14日）宣布，恢復不超過30人的本地遊，有關員工須接種3針，如出團當天所有遊客進行快測，及滿足疫苗通行證當日要求，便可放寬至100人，詳情即看【下一頁】

新令下旅行社須向議會遞交一份行程，及簽署一份本地遊防疫承諾確認書，獲議會批准才可開團。旅行社金怡假期董事長葉慶寧表示，旗下旅行社沒有向旅議會提交新行程，因為較少客人查詢本地遊，實際報名人數更並只有零零星星，他強調個別旅行社的強項和專長不一樣，期望早日通關和復航與國際接軌，才對旗下旅行社有利可圖。

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記者：陳麗娜

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