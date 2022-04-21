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【延續善念】 展翔「助養橙樹計劃」　助養者擁橙樹命名權兼做善事

休閒消費 11:04 2022/04/21

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助養專屬橙樹，同時延續善念。(圖片由品牌提供)

本地品牌展翔和橙於2022年再度推出「助養橙樹計劃」，並加入「和橙」代你捐及「一惠一」慈善配對。凡助養「和橙」橙樹可獲其命名權，並保證可獲所助養果樹不少於 216 個和橙，展翔果園亦會捐贈和橙予慈善機構。

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助養專屬橙樹

計劃為期1年，領養費用為港幣$ 1,680，每位助養者可命名助養的橙樹，並於 2022年12月收成時，直接收到果樹所結出的黃肉「和橙」。(圖片由品牌提供)

「助養橙樹計劃」始於2018年，將栽種「和橙」的過程、由開花至收成的點滴與助養者分享，延續善的力量。

計劃為期1年，領養費用為港幣$ 1,680，每位助養者可命名助養的橙樹，並於 2022年12月收成時，直接收到果樹所結出的黃肉「和橙」。展翔果園更保證助養者可獲得最少 216個由助養果樹所結出的「和橙」，亦可選擇收取 6 箱原箱 36 個裝「和橙」。

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「和橙」代你捐及「一惠一」慈善配對延續善念

是次計劃亦包括「和橙」代你捐及「一惠一」慈善配對兩個環節。當橙樹步入收成期，助養者收到「和橙」時，展翔果園以「和橙」代你捐形式，額外捐贈原箱「和橙」予慈善機構；若助養者選擇將助養橙樹的果實悉數捐贈予慈善組織/機構，展翔果園則會以「一惠一」的配對方式，再額外捐贈 6 箱「和橙」予該組織/機構。助養者可指定屬意的慈善組織/機構接受捐贈，亦可交由展翔果園安排受惠機構。

親臨和橙種植基地

果園佔地9個山嶺，取其土壤肥沃、山水清澄、空氣潔淨，目前展翔果園栽種有 22 萬棵樹和 8 萬棵樹苗。(圖片由品牌提供)

除了助養橙樹計劃，「和橙」亦設有自費生態導賞團，每年於採果期間（約11月中下旬）安排助養者蒞臨位於沙坪的果園。果園內有酒店能同時接待 80人，助養者可以選擇三天兩夜的行程。參加者可以參觀「和橙」工場，了解選果、清潔果實表皮、檢測甜度、包裝等工序，亦可了解展翔各基地，包括蔬菜大棚、禽畜生態養殖園、發酵床養豬場及蚯蚓堆肥系統，體會農耕的過程。

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責任編緝：張懿慧

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