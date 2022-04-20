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【強制檢測】再多40幢大廈納強檢公告　涉太古城、杏花邨及Grand Yoho等【附名單】

社會 19:41 2022/04/20

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（資料圖片）

本港今日(20日)新增668宗確診及陽性個案，較昨日600宗稍為回升，包括有13宗屬輸入個案。衞生防護中心更新強制檢測公告，再多40座大廈納入公告，曾於指明時間處身有關地點的人士，都須於4月21日或4月22日接受強制檢測。

最新納入強制檢測公告大廈：

  • 九龍城啟晴邨滿晴樓
  • 元朗Grand Yoho 9座
  • 屯門大興邨興偉樓
  • 馬鞍山迎濤灣1座
  • 沙田駿洋邨駿時樓
  • 葵涌荔欣苑荔林閣
  • 石硤尾大坑東邨東成樓
  • 荔枝角美孚新邨8期百老匯街94-96號
  • 黃大仙黃大仙上邨達善樓
  • 慈雲山慈正邨正怡樓
  • 土瓜灣翔龍灣6座
  • 秀茂坪秀茂坪南邨秀美樓
  • 北角雋悅 2 座
  • 鰂魚涌太古城綠楊閣
  • 柴灣杏花邨 20 座
  • 西營盤第三街 100-106 號 真光大廈
  • 大埔寶雅苑逸和閣
  • 元朗采葉庭 16 座
  • 元朗洪福邨洪喜樓
  • 元朗洪福邨洪昌樓
  • 元朗 Grand Yoho 10 座
  • 元朗媽橫路 7 號富來花園 B 座
  • 屯門黃金海岸 16 座
  • 大圍富嘉花園 2 座
  • 粉嶺華明邨頌明樓
  • 荃灣祈德尊新邨 A 座
  • 將軍澳茵怡花園 7 座
  • 葵涌石蔭邨智石樓
  • 葵涌葵芳邨葵愛樓
  • 大埔廣福道 27-43 號美德大廈
  • 觀塘月華街42號華苑大廈B座
  • 藍田平田邨平誠樓
  • 長沙灣長沙灣邨長欣樓
  • 油塘油塘邨富塘樓
  • 長沙灣凱樂苑凱旭閣
  • 牛頭角彩盈邨盈樂樓
  • 牛池灣彩雲(二)邨豐澤樓
  • 土瓜灣翔龍灣 1 座
  • 九龍城東匯邨滙智樓
  • 旺角彌敦道603-609B號新興大廈

食衞局指，3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括核酸檢測陽性或已申報的自行快速測試陽性個案，就無需接受強制檢測。

至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

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責任編輯：陳正怡

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