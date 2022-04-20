【教科書加價】下學年約6成半教科書加價　平均加幅約1.9%最多加4.5%

▲ 下學年約6成半教科書加價。（經濟日報資料圖片）

教育局今日（21日）在「適用書目表」公布下學年教科書價格，整體約6成半課本加價，整體加幅約1.9%，按年升0.5個百分點；餘下3成半凍價，教育局形容加幅仍屬溫和。逾40套教科書售價按年加幅逾3%，其中5套更加價約4%。另外，書目表中未有列出公民科的教科書，教育局指會適時將過審的課本上載。

教育局今日更新2022/23學年適用書目表，下學年課本的平均價格按年升約1.9%，較去年的1.4%微升，局方形容加幅仍屬溫和；而凍價的印刷課本和電子課本佔整體課本約3成半。

據TOPick統計，大部分加價教科書，包括電子書及印刷書，加幅在3%至4%之間，涉約40套。約5套教科書加價幅度超過4%，包括由天行教育出版的《新高中中國文學》第二版及第三版教科書，兩套書價錢前年售968元，去年凍價，今年加至1012元，加幅約4.5%。

而現代教育研究社有限公司有8套小學中文科教科書加價，當中2套電子書加幅最高，均由去年的924元加價至966元，加幅約4.5%； 兩套印刷書《二十一世紀現代中國語文》則加至942元，加幅約4%；《現代中國語文2006年版》由去年的942元加至978元、《現代中國語文 (修訂版)》則由去年的948元加至984元，兩者加幅均約3.8%。該出版社的高中中國歷史(第二版)亦加價約4.4%，售1101.2元。

培生香港出版的中文教科書亦加價3.7%，其中小學中文教科書售846元，中學中文教科書則售1350元；而高中數學書則加價3.8%。另外，中大出版社出版的3套高中數學教科書，《高中新編樂思數學》、《高中數學新里程》及《數學‧高效學習》，加幅均為3.5%，售價為1,313元。

教育局表示，疫情下課本出版社的營運雖受到影響，但仍呼籲課本出版社繼續履行企業社會責任，定價時盡量克制，與家長共渡時艱。教育局又說，明白家長關注子女的購書開支，一直推行多項穩定課本價格的措施，並提供免費且多元化的網上學與教資源供教師參考及學生自學。

另外，本學年高中開始推行公民與社會發展科，教育局去年預期通過評審的教科書將在今年出爐，於下學年供學校選用。但翻查今日更新的書目表中，仍未列出已過審的書籍。教育局指，會適時將有關課本的資料上載至網頁，供學校參考。

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記者：黃悅晴