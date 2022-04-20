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【母親節2022】奇華工作坊推母親節限定課程　親製LINE FRIENDS蘋果酥及鬱金香曲奇

親子 18:34 2022/04/20

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奇華工作坊特別推出2個母親節限定課程，包括與LINE FRIENDS合作的蘋果酥課程。

下月8日就是母親節，大家準備好禮物未？不妨考慮親手製造獨一無二又精緻的甜品。奇華工作坊特別推出2個母親節限定課程，包括與LINE FRIENDS合作的蘋果酥課程，以及「鬱金香曲奇」課程，為母親打造充滿愛意的驚喜。

LINE FRIENDS與奇華工作坊攜手推出「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY蘋果酥」課程，由專業導師教授，學員可以親手參與整個過程，包括拌粉、食材處理、印模等。製成的蘋果酥外皮入口鬆化，內裡的蘋果蓉甜而不膩，果香濃厚，再印上可愛的BROWN及CONY，必定氹得母親開心。

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課程完成後，除可帶走8件「LINE FRENDS WITH KEE WAH BAKERY蘋果酥」外，更附贈LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY限定滿載溫馨的紀念品，包括A4文件夾、貼紙及精美包裝盒，內附印有「閃爆」的BROWN & CONY牛油紙。

「鬱金香曲奇」課程會製作3種口味的曲奇。（相片由有關機構提供）

而「鬱金香曲奇」課程會製作3種口味的曲奇，包括士多啤梨、朱古力和芒果熱情果，同樣由專業導師指導製作，外層以香脆的貓舌餅成為鬱金香花瓣，再分別拌入三款口味、新鮮製作的意大利蛋白奶油霜餡料，製成朵朵造型精巧、散發清甜香氣的「鬱金香曲奇」，口感層次豐富。

最新影片推介︰

奇華工作坊的母親節課程每班人數有限，額滿即止。「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY蘋果酥」課程學費620元，而「鬱金香曲奇」課程則收費680元。

奇華工作坊母親節限定課程

報名網址：【按此】
查詢電話︰2343 8106

節日限定版「母親節禮盒」內含4款特選小食。（相片由有關機構提供）

限定「母親節禮盒」含4款特選小食

另外，奇華餅家推出節日限定版「母親節禮盒」，內含4款特選小食，包括煙韌的「南棗合桃糕」、傳統味道的「老薑糖」，以及奇華近期全新研發的無麩質「米粉曲奇系列」，以優質日本新潟縣米粉代替麩質麵粉，包括「紅棗米粉曲奇」及「話梅薑米粉曲奇」，口感鬆化。

「母親節禮盒」的外形設計高雅，以粉藍色為主色，並附上一張心意卡，可以寫下對媽媽的謝意。「母親節禮盒」每盒售65元，會員價每盒48元 (只限門市)。

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責任編輯︰林綺玲

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