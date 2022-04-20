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【航班熔斷】泰航及阿聯酋航空抵港航班有多人確診　分別被禁由曼谷及迪拜抵港7天

社會 20:23 2022/04/20

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(資料圖片)

本港今日新增668宗確診及陽性個案，包括13宗屬輸入個案，有9宗在機場發現，其餘4宗在檢測酒店發現。衞生署指，泰國航空一班於4月19日由泰國曼谷飛抵香港的航班，有3名乘客經抵港檢測呈陽性，另阿聯酋航空同日由拜經曼谷抵港的航班，亦有4名乘客檢測陽性，遂禁泰國航空及阿聯酋航空由迪拜及曼谷抵港7天。

涉事的泰國航空TG600航班，於4月19日由泰國曼谷飛抵香港，有3名乘客經抵港檢測呈陽性；同一日阿聯酋航空EK384航班，由迪拜及泰國曼谷飛抵香港，亦有4名乘客經抵港檢測呈陽性。

衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止泰國航空曼谷航班，及阿聯酋航空迪拜及曼谷航班，由4月21日至27日飛抵本港。

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責任編輯：陳正怡

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