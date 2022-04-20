【特首選舉】汪明荃倡重開觀眾席　譚詠麟建議增平台助兩地青年磨合

▲ 李家超（左圖中）今日與體育、演藝、文化及出版界選委交流。（李家超Facebook）

特首選舉唯一候選人李家超，今日繼續會見選委，與體育、演藝、文化及出版界選委交流。他稱，體育、文化、藝術均是軟實力，有助全面提升香港競爭力。

李家超又認為，要思考產業化發展，以作正面的循環及推動，吸引更多人參與，強調會融入國家發展大局，以及向國際接軌，又表明有需要設立文化體育及旅遊局，負責制訂方向及執行。

會面上多名選委提意見。八和會館主席汪明荃直言，燃眉之急是表演場地觀眾席全面開放，以及與內地通關，直言觀眾席只開放至五半，演出是無法抵銷開支。

歌手譚詠麟指出，要思考如何融入大灣區及內地，建議讓香港青年見識祖國發展，以減少因不明白而產生的誤會、疑惑，希望能運用資源，幫助港青進入大灣區，了解當地文化、思想，幫助創作。

此外，港協暨奥委會副會長貝鈞奇則建議，將體育專業化、產業化，並拓展本地及海外市場，也希望港府能協助業界，融入內地及大灣區。

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記者：陳宛彤