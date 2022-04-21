【重新修葺】石澳巴士總站完成修葺　擬未來改建咖啡室或遊客中心

▲ 石澳巴士總站完成修葺。（陳靜儀攝）

二級歷史建築、石澳巴士總站建築物已完成修葺，巴士公司於年初重開，目前用作車長休息室，並研究將2樓改建成咖啡室或遊客中心。有居民認為舊建築經過翻新後，候車環境較理想，但簇新得過分。

石澳巴士總站建築物樓高兩層，由已故華人建築師徐敬直團隊設計，約1955年落成，屬包浩斯實用風格建築，2013年獲古諮會評為二級歷史建築。目前由新巴/城巴以短租形式，向地政總署租用。

去年有區議員曾向新巴/城巴及政府投訴，指建築物日久失修，車站石屎剝落、鋼筋外露，更布滿垃圾。其中車站招牌「 TERMINAL」的「N」字，字母組件脫落一半，「E」字更已丟失，被居民及議員批評缺乏保育復修意識。

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新巴/城巴去年8月啟動修葺工程，斥資約50萬元，須重新髹油、接駁鋼筋、修補石屎、增加照明設備、修復招牌等，亦擴建車站廁所。巴士公司稱，修葺工序已遵照古蹟辦意見，保留建築物原有電掣、渠管、樓梯及木具等，盡量保留原貌。

修葺於1月完成，目前地面層是車站及車長休息室，2樓暫不開放。新巴/城巴稱，對於總站未來保育方向持開放態度，盼將2樓改成咖啡室，或變成遊客中心，目標是活化整座建築物，但暫時無定案。若進一步開放2樓，須額外加固。

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負責修葺工程的新巴/城巴高級屋宇裝備工程師歐健良稱，眾多工序之中，補齊招牌的英文字母最具挑戰。他指出招牌的字體很獨特，要重建丟失的「E」字，須參考招牌「SHEK 」當中的字母，再倒模重造，否則或難以修復。他又提到，車站樓梯所用的紙皮石亦無法找到，修補時也只能取用類近物料。

本身是石澳原居民的巴士車長沈文輝稱，總站經翻新後，他形容感覺是「新過頭」，看不慣顔色太鮮。但他樂見建築物結構問題已解決，居民候車會較安全舒適；也滿意候車區木凳獲保留，指木凳在其小時候已經存在。

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記者：黃小冰