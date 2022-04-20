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【第五波疫情】逾千遺體置於公眾殮房未獲認領　衞生署指遺體持續腐化籲家屬盡快領取

社會 20:55 2022/04/20

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1,100具遺體置於公眾殮房未獲認領。（資料圖片）

衞生署今日（20日）表示，衞生署轄下公眾殮房，在3月至4月初期間完成了約1,800多具遺體的辨認程序，惟截至今日，有約1,100具已完成認領程序的遺體仍存放於署方轄下設施內。衞生署呼籲家屬盡快領回離世家人遺體，以進行後事。

衞生署發言人指出，公眾殮房的冷藏室及遺體貯存設施的冷凍櫃是為短期存放遺體而設，只能減慢而不能防止遺體出現進一步腐化現象。發言人指出，若遺體長期存放於冷藏設施，則無可避免會導致死者的容貌和外觀進一步變化，故此，署方鼓勵家屬盡快領回離世家人遺體進行後事。

衞生署轄下三間公眾殮房（包括富山公眾殮房、葵涌公眾殮房及域多利亞公眾殮房）的固定遺體貯存位置為506個。第五波疫情期間，透過各項措施，遺體貯存位置總數在三月底時達到超過4,600個。

政府正計劃興建一座新的公眾殮房大樓，以重置現有的域多利亞公眾殮房，以加強公眾殮房服務。

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責任編輯：陳梓蔚

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