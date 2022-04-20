  • 22°C
香港時間 : 2022420日 (週三) 22:05
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【非法油站】消防搗破9個非法加油站　檢獲4萬升柴油

社會 21:02 2022/04/20

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

消防搗破9個非法加油站，檢獲4萬升柴油。（政府圖片）

消防處、警務處及香港海關今日（20日）進行代號名為「強雷」的全港聯合行動，共搗破9個非法加油站，檢獲約4萬升柴油，市值約80萬港元。

行動中，消防處人員發現6部油缸車及大批入油工具，並截獲14名男子，年齡介乎30至65歲，懷疑與案件有關，有關人士涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，將會被檢控。

為保障公眾安全，消防處會考慮暫停相關危險品車輛的牌照，一經定罪，有關牌照更有可能被撤銷，以禁止相關車輛繼續運載危險品。消防處已將涉案的所有柴油檢走，並會向法庭申請充公涉案的柴油。

消防處一向致力打擊任何形式的非法加油活動，呼籲市民切勿光顧非法加油站，市民可致電消防處24小時熱線2723 8787，舉報懷疑非法加油站。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

 

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【煽動言論】涉網上煽動違防疫規例被還押　24歲女被告高院申保釋被拒
今日 17:00
【煽動言論】涉網上煽動違防疫規例被還押　24歲女被告高院申保釋被拒
【行為失當】涉查案捏造搜屋紀錄　4警被控行為失當准保釋候訊
今日 17:06
【行為失當】涉查案捏造搜屋紀錄　4警被控行為失當准保釋候訊
【假結婚】31歲男收2萬元報酬與內地孕婦「假結婚」　被控作出虛假法定聲明罪判囚11個月
今日 19:00
【假結婚】31歲男收2萬元報酬與內地孕婦「假結婚」　被控作出虛假法定聲明罪判囚11個月

你可能感興趣

【煽動言論】涉網上煽動違防疫規例被還押　24歲女被告高院申保釋被拒
今日 17:00
【煽動言論】涉網上煽動違防疫規例被還押　24歲女被告高院申保釋被拒
【行為失當】涉查案捏造搜屋紀錄　4警被控行為失當准保釋候訊
今日 17:06
【行為失當】涉查案捏造搜屋紀錄　4警被控行為失當准保釋候訊
【假結婚】31歲男收2萬元報酬與內地孕婦「假結婚」　被控作出虛假法定聲明罪判囚11個月
今日 19:00
【假結婚】31歲男收2萬元報酬與內地孕婦「假結婚」　被控作出虛假法定聲明罪判囚11個月
罪案 柴油 消防處 海關 警務處

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【真假鱈魚】前同事用油魚製西京燒　全公司員工進食後肛門「漏油」
16:59 2022/04/19
【真假鱈魚】前同事用油魚製西京燒　全公司員工進食後肛門「漏油」
【子女責任】移民後生活費僅夠一家用　港媽棄養在港父母︰我有家庭負擔
16:46 2022/04/19
【子女責任】移民後生活費僅夠一家用　港媽棄養在港父母︰我有家庭負擔
【上海封城】黎姿一家五口上海居家隔離逾30天　感恩3女懂事︰不能外出是很難受
17:44 2022/04/19
【上海封城】黎姿一家五口上海居家隔離逾30天　感恩3女懂事︰不能外出是很難受