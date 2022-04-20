【非法油站】消防搗破9個非法加油站　檢獲4萬升柴油

▲ 消防搗破9個非法加油站，檢獲4萬升柴油。（政府圖片）

消防處、警務處及香港海關今日（20日）進行代號名為「強雷」的全港聯合行動，共搗破9個非法加油站，檢獲約4萬升柴油，市值約80萬港元。

行動中，消防處人員發現6部油缸車及大批入油工具，並截獲14名男子，年齡介乎30至65歲，懷疑與案件有關，有關人士涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，將會被檢控。

為保障公眾安全，消防處會考慮暫停相關危險品車輛的牌照，一經定罪，有關牌照更有可能被撤銷，以禁止相關車輛繼續運載危險品。消防處已將涉案的所有柴油檢走，並會向法庭申請充公涉案的柴油。



消防處一向致力打擊任何形式的非法加油活動，呼籲市民切勿光顧非法加油站，市民可致電消防處24小時熱線2723 8787，舉報懷疑非法加油站。

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責任編輯：陳梓蔚