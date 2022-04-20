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【第五波疫情】Prenetics漏向482人發檢測結果短訊　包括25名陽性病人

社會 21:07 2022/04/20

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Prenetics漏向482人發檢測結果短訊，包括25名陽性病人（資料圖片）

本港第5波疫情持續，檢測承辦商Prenetics今（20日）表示，3月底接獲醫管局轉介一宗個案，涉一名市民未有收到檢測陽性短訊的投訴，揭發早前人手輸入資料有誤，有482人未有收到檢測結果短訊，當中25人檢測陽性。Prenetics對事件深表歉意，強調會嚴肅跟進及深入調查，並補充指已於3月初已透過另一系統向衞生署呈報檢測為陽性病人的資料。

Prenetics表示，事件涉及2月21日至3月1日期間，1002名到醫管局普通科門診診所交回深喉唾液樣本的市民，初步調查發現，由於團隊當時正處理第5波疫情樣本急增的滯後個案，在上傳測試結果時出現人為錯誤，導致482人未有收到檢測結果短訊，當中25人檢測陽性。

Prenetics上周已向醫管局通報事件，並由醫管局再通知食衞局和衞生署。Prenetics對事件深表歉意，強調會嚴肅跟進及深入調查，又指在完成調查後會向醫管局詳細交代事件經過，即日起已透過電話通知受影響的482名市民跟進及致歉，如有需要，可補發檢測結果短訊。

為免同類事件再發生，Prenetics已安排指定高級職員設立多個流程關卡，並跟進每日未處理完畢的樣本，及安排雙重核證進度。

醫管局表示，已收到涉事化驗承辦商未有向市民通報檢測結果的初步報告。局方對承辦商出現有關錯誤表示極度遺憾及失望，早前已向承辦商發出警告信，要求承辦商全面檢視流程及向受影響的市民跟進和致歉。

局方亦責成承辦商在完成調查後，需提交詳細報告及切實執行改善方案，並保留追究其法律責任的權利。

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記者：鄧凱文

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