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【甲型禽流感】四川省德陽市5旬男感染H5N6情況嚴重　衞生署正密切監察

社會 21:18 2022/04/20

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四川省德陽市5旬男感染H5N6情況嚴重，衞生署正密切監察。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（20日）公布，正密切監察內地新增一宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案。

個案涉及一名居於四川省德陽市的56歲男子，他於發病前曾接觸活家禽，3月31日出現病徵，並於4月4日入院接受治療，現時情況嚴重。

衞生防護中心發言人指，所有新型甲型流感在香港均為法定須呈報傳染病。市民如到內地或其他受影響地區，緊記避免到濕貨街市、活禽市場或農場，避免接觸禽鳥或其糞便。到任何有活禽的地方時，應時刻保持個人及手部衞生。

從受影響地區回港後，若出現病徵，應立即求診，並主動告訴醫生最近曾到過的地方，以便對潛在疾病及早作出診斷和治療。

自2014年至今，內地衞生當局通報共77宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案。

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責任編輯：陳梓蔚

 

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