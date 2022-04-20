【特首選舉】李家超YouTube頻道遭停用　Facebook、Instagram又如何？

▲ 李家超Facebook專頁仍然運作。（李家超Facebook）

特首選舉候選人李家超的YouTube頻道，遭到Google停用，而其Facebook專頁及Instagram帳戶仍能瀏覽。Facebook及Instagram的母公司Meta稱，李家超仍可繼續使用，但不會讓相關專頁和帳號，使用任何支付行為的服務。

Meta又稱，作為一間美國公司，須受美國法例約束，也可能因應不同情況而採取相應的合規措施，若識別到帳戶持有人，被美國政府列入管控名單，有法律責任對這些帳戶採取措施。

李家超的YouTube頻道在較早前遭到停用。YouTube的母公司Google稱，公司履行美國制裁，會在服務條款中執行相關法規。

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責任編輯：陳宛彤