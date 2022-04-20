【快速測試】3區民政事務總署免費派14萬套快速測試套裝　利東邨、廣福邨住戶可領取

▲ 3區民政事務總署免費派14萬套快速測試套裝。（資料圖片）

因應南區、元朗及大埔採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（20日）表示，南區民政事務處、元朗民政事務處和大埔民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約14萬套快速測試套裝。

南區民政事務處和元朗民政事務處透過物業管理公司，分別向南區的利東邨，以及元朗區的朗善邨及麗豪軒的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

此外，大埔民政事務處透過業主立案法團及物業管理公司，向大埔中心、大埔廣場、昌運中心、宏福苑及廣福邨的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

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責任編輯：陳梓蔚