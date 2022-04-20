  • 22°C
香港時間 : 2022420日 (週三) 22:29
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特首選舉】李家超YouTube頻道被禁　議員斥妨礙選舉公平公正

政治 21:50 2022/04/20

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

多名立法會議員不滿Google，決定停用李家超YouTube頻道。（經濟日報資料圖片）

特首候選人李家超的YouTube頻道，因他受美國制裁而被停用。多名立法會議員認為，事件涉干擾選舉。

民建聯立法會議員周浩鼎稱，事件涉外國勢力公然干預香港的選舉，質疑隨時再有下次外國勢力，公然粗暴干預香港選舉，妨礙選舉公平公正進行，批評有關社交平台機構無視選舉公平公正。

同屬民建聯的議員葛珮帆則對YouTube的母公司Google，感到失望及憤怒，認為美國一向標榜維護言論自由，但Google卻因為美國政府無理政治姿態，取消了李家超的YouTube競選帳戶，阻礙李家超在YouTube發表言論的自由，做法粗暴無理，反映美方企圖干預特首選舉，向候選人施壓。不過，她相信不會影響到李家超的選舉工程。

經民聯立法會議員梁美芬則對Google做法感到遺憾，相信無人能夠接受，認為是赤裸裸地，干預完善選舉制度後的首場行政長官選舉公平、公正、公開進行。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳宛彤

相關文章

【特首選舉】Google停止李家超競選辦Youtube帳戶　譚耀宗對此表示遺憾
今日 15:15
【特首選舉】Google停止李家超競選辦Youtube帳戶　譚耀宗對此表示遺憾
【特首選舉】李家超稱YouTube遭停用不影響選舉　冀落區接觸社區人士
今日 16:49
【特首選舉】李家超稱YouTube遭停用不影響選舉　冀落區接觸社區人士
【特首選舉】李家超YouTube頻道遭停用　Facebook、Instagram又如何？
今日 21:19
【特首選舉】李家超YouTube頻道遭停用　Facebook、Instagram又如何？

你可能感興趣

【特首選舉】Google停止李家超競選辦Youtube帳戶　譚耀宗對此表示遺憾
今日 15:15
【特首選舉】Google停止李家超競選辦Youtube帳戶　譚耀宗對此表示遺憾
【特首選舉】李家超稱YouTube遭停用不影響選舉　冀落區接觸社區人士
今日 16:49
【特首選舉】李家超稱YouTube遭停用不影響選舉　冀落區接觸社區人士
【特首選舉】李家超YouTube頻道遭停用　Facebook、Instagram又如何？
今日 21:19
【特首選舉】李家超YouTube頻道遭停用　Facebook、Instagram又如何？
政治 選舉 葛珮帆 周浩鼎 梁美芬 立法會 特首選舉 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【真假鱈魚】前同事用油魚製西京燒　全公司員工進食後肛門「漏油」
16:59 2022/04/19
【真假鱈魚】前同事用油魚製西京燒　全公司員工進食後肛門「漏油」
【子女責任】移民後生活費僅夠一家用　港媽棄養在港父母︰我有家庭負擔
16:46 2022/04/19
【子女責任】移民後生活費僅夠一家用　港媽棄養在港父母︰我有家庭負擔
【上海封城】黎姿一家五口上海居家隔離逾30天　感恩3女懂事︰不能外出是很難受
17:44 2022/04/19
【上海封城】黎姿一家五口上海居家隔離逾30天　感恩3女懂事︰不能外出是很難受