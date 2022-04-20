【特首選舉】李家超YouTube頻道被禁　議員斥妨礙選舉公平公正

▲ 多名立法會議員不滿Google，決定停用李家超YouTube頻道。（經濟日報資料圖片）

特首候選人李家超的YouTube頻道，因他受美國制裁而被停用。多名立法會議員認為，事件涉干擾選舉。

民建聯立法會議員周浩鼎稱，事件涉外國勢力公然干預香港的選舉，質疑隨時再有下次外國勢力，公然粗暴干預香港選舉，妨礙選舉公平公正進行，批評有關社交平台機構無視選舉公平公正。

同屬民建聯的議員葛珮帆則對YouTube的母公司Google，感到失望及憤怒，認為美國一向標榜維護言論自由，但Google卻因為美國政府無理政治姿態，取消了李家超的YouTube競選帳戶，阻礙李家超在YouTube發表言論的自由，做法粗暴無理，反映美方企圖干預特首選舉，向候選人施壓。不過，她相信不會影響到李家超的選舉工程。

經民聯立法會議員梁美芬則對Google做法感到遺憾，相信無人能夠接受，認為是赤裸裸地，干預完善選舉制度後的首場行政長官選舉公平、公正、公開進行。

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記者：陳宛彤