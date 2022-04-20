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【第五波疫情】抗疫連線啟動學生重返校園健康支援計劃　向學生贈送數萬個兒童N95口罩

政治 22:05 2022/04/20

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民建聯立法會議員陳學鋒等，今早在中西區派發N95口罩和快速檢測包。（受訪者提供）

全港小學昨日起可以恢復半日面授課堂，「全港抗疫義工同盟」及「全港社區抗疫連線」，啟動「學生重返校園健康支援計劃」，今日向多間學校及學生贈送防疫物資。

連線今日分別於中西區、荃灣區及沙田區，舉辦「學生重返校園健康支援計劃」活動。其中，在中西區共派發2千個兒童N95口罩及500份快速抗原檢測劑；在沙田區，沙田培僑書院接收了1.08萬個N95口罩及1,600份快速抗原
檢測劑；而在荃灣區，荃灣小學校長會接收了2.3萬個N95口罩，將會轉贈區內23間小學。

出席活動人士表示，雖然疫情已開始減退，但病毒依然存在，呼籲市民不能鬆懈，各界要堅持努力不放鬆、共同攜手防止反彈，而社區和學校更應同心協力，發揮互助互愛精神，幫助學生抗疫。

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記者：胡偉明

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