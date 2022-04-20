​海關拘捕1名32歲男子　涉嫌以誤導及威嚇方法銷售約會課程

▲ ​香港海關拘捕1名32歲男子，他涉嫌以誤導及威嚇方法銷售約會課程。（資料圖片）

​香港海關今日（20日）拘捕一名32歲男子，涉嫌使用誤導性遺漏及威嚇性營業等不良營商手法，銷售約會技巧訓練和諮詢服務，違反《商品說明條例》。

海關早前接報指，一名男子銷售約會技巧訓練和諮詢服務時，涉嫌遺漏重要資料，在收取一名受害人的入會費用後，再要求受害人額外購買10萬元的形象改造服務，否則拒絕授課。

此外，他亦同時涉嫌以威迫手段，在網上發放受害人的影片，強迫受害人購買該形象改造服務。

經調查後，海關人員今日拘捕一名32歲懷疑涉案男子。案件仍在調查中，被捕男子現正保釋候查。

海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，而消費者購買服務時，亦應光顧信譽良好的商戶。

根據《條例》，任何商戶如在交易過程中，遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，因而導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定，即觸犯《條例》中誤導性遺漏的罪行。

另外，任何商戶使用騷擾、威迫手段或施加不當影響，因而限制或損害消費者在選擇及行為方面的自由，以致消費者作出交易決定，即觸犯《條例》中具威嚇性的營業行為的罪行。

上述罪行一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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責任編輯：陳梓蔚