【防疫措施】明起多戶聚集禁令解除　擬下階段准免口罩做運動郊遊

▲ 政府擬在下階段，准許免戴口罩做運動郊遊。（陳國峰攝）

因應政府早前公布分三階段調整社交距離措施，行政長官會同行政會議今日（20日）通過修訂《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）和《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）下的相關條文。

修訂1：

食衞局局長會根據修訂後的第599G章，指明由明日（21日）起，在公眾地方進行聚集的人數上限為4人（同一住戶的聚集除外）；同時亦會由明日起，解除早前按第599G章禁止涉及2戶以上的人士在私人地方進行多戶聚集的規定。

修訂2：

政府強調在社交距離措施第一階段調整並無放寬於公眾地方佩戴口罩的規定，市民必須繼續在所有公共交通工具及公眾地方佩戴口罩，而在599F章所規管的處所內，不論是身處室內或室外，除特定情況（如進食、接受面部護理、作為宗教儀式的一部分等）外，均必須佩戴口罩。

政府計劃未來在疫情許可的情況下，於第二階段調整社交距離措施時，容許身處郊野公園或在戶外進行劇烈運動的市民無須佩戴口罩。

最新熱門影片：【TOPick診症室】抗疫易鬱悶煩躁不安 中醫介紹三花茶減壓解鬱

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚