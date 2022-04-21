【復甦路遠】美容中心預約旺　惟多屬套票舊客

▲ 健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎。（資料圖片/陳國峰攝）

多個表列處所今日放寬復業，包括美容中心。香港美容業總會創會主席葉世雄指，業界目前的狀況比較理想，大部分美容中心周末的預約已經「去到八八九九」，惟因為不少仍屬於過去購買套票的顧客，復甦之路仍漫長。

健身重開 惟前景悲觀

葉世雄表示，是次停業時間長，對業界的打擊十分長遠，除了許多美容產品在這3、4個月時間內已經過期外，對人手的影響也較大。他指部分從業員因在第5波疫情中對行業失去信心而流失，即使美容中心重開都不會再歸隊。他稱，對大型美容中心來說，或可提高薪金請人，但對財力薄弱的中小型商家來說，或難以請回原有數量人手。



健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎表示，健身房、拳館重開之前，已經有部分客人查詢何時可以回來運動、上堂。不過，他仍然對這一行前景感到悲觀，「重開時一定有些好熱愛運動的市民集中在首一兩個月返來，但之後一段時間又會恢復冷清。大家都在觀望，希望可以吸引一些新客。」

戲院晚場 周末多爆滿

戲院亦在首階段放寬，惟僅可以容納過去上限的5成。記者翻查包括百老匯、MCL及英皇戲院的網站，今晚（周四）的電影場次僅餘下小量座位可選，周末則有多場電影晚場都爆滿，僅早場及下午場有餘位。

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記者：袁澍