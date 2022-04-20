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【抗疫支援】非會員長者亦可領免費檢測包　即睇256個領取地點

社會 22:34 2022/04/20

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熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

政府昨日（19日）起經由不同服務機構，向60歲或以上人士免費派發快速抗原測試套裝。（資料圖片）

政府昨日（19日）起經由不同服務機構，向60歲或以上人士免費派發快速抗原測試套裝，惟不少機構外出現人龍，亦有部分長者反映因並非有關機構的會員或服務使用者，而未能取得測試套裝。

政府今晚宣布，各機構將改善安排，方便長者，

最新安排如下：

（一）下列服務單位會向所有60歲或以上長者（包括會員及非會員）免費提供測試套裝：

  • 食衞局基層醫療健康辦事處轄下兩間地區康健中心及11個地區康健站
  • 14間衞生署轄下長者健康中心
  • 213間社會福利署（社署）資助的長者地區／鄰舍／活動中心
  • 18間由醫院管理局、非政府機構和本地大學三方協作的中醫診所暨教研中心

（二）並非上述服務單位會員的長者必須親身索取測試套裝，並須隨身攜帶可證明年齡的文件，如：身分證明文件、長者咭或樂悠咭，方便查核之用

（三）社署資助的長者日間護理中心／單位、綜合家居照顧服務隊、改善家居及社區照顧服務隊、長者社區照顧服務券試驗計劃認可服務單位，只會向其60歲或以上的會員及服務使用者免費提供測試套裝

（四）為確保更多有需要的長者可以取得測試套裝，每人每天只應免費領取一次，合共五份的測試套裝，亦不能代他人領取。

向長者免費提供快速抗原測試套裝的安排會進行至五月底，政府呼籲長者無需急於在這數天內索取。

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責任編輯：陳梓蔚

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