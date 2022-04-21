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【社交措施今放寬】有食肆訂枱爆至母親節　零售業報復式消費

社會 08:00 2022/04/21

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零售銷情好轉， 市民選購家電及手機。(陳靜儀攝）

第5波疫情趨於平緩，政府今日起逐步放寬社交距離措施，餐廳恢復晚市堂食至晚上10時。業界指不少餐廳直到5月母親節佛誕的小長假，晚市已預訂爆滿。海港城48家餐廳晚市平均訂座率已逾7成，部分餐廳周六日晚市更已訂滿；整個行業人手短缺，「停晚市3個月，人手流失約1成，尤其是一些年輕人轉行。」

消費券刺激下，零售業過去一兩周已出現「報復式消費」，據了解海港城的百老滙電器上周iPhone一度售罄。有零售業工會指，大部分電子產品、家用電器、金飾等銷情都非常好。
 

政府今日開始，首階段放寬社交限制，餐廳恢復晚市至晚上10時，並放寬至4人一枱，宴會則以20人為上限。敘福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍表示，旗下餐廳直至母親節及佛誕的周末，所有晚市已經預約爆滿，形容「好暢旺，市民困咗4個月，農曆新年時無拜年，所以社交需求好大。」

黃傑龍指，旗下餐廳在第5波疫情時未有裁員，並因開新店而再聘請50人至100人。他相信，隨着之後繼續放寬措施，未來業界一定會再聘請人，「政府有推出『保就業』措施，相信都會鬆手些請人。」

第5波疫情間　約1成人已轉行

香港餐務管理協會會長楊位醒表示，政府早前發放消費券刺激市道，加上放寬晚市堂食，市民出街用餐的意願強烈。他預計大部分餐廳已經恢復疫情前8、9成生意，惟中式酒樓受限於「宴會最多20人」的要求，仍難復甦，「全行大約可在未來幾個星期恢復7成生意。」

不過，由於第5波疫情之前來勢洶洶，高峰期間不少餐廳直接停業，楊位醒指大約有1成人流失去其他行業，「尤其是廚房人手，疫情前好暢旺時，都要100元一個小時，而家可能要去到120元時薪先請得到人。」

海港城昨亦表示，商場內48家接受訂座的餐廳今日（周四）起至周日的晚市平均訂座率已逾7成，其中10多家餐廳周六、周日晚市更已訂滿。

零售旺　電器舖iPhone一度售罄

零售業在放寬措施之前已開始暢旺，海港城的百老滙電器在復活節長假時，更曾一度出現iPhone售罄的狀況。百貨商業僱員總會會務總幹事林志忠指出，過去一個周末見到市道明顯好轉，相信社交距離放寬會增加人流，繼續帶動消費。

林志忠說，與去年12月的傳統銷售旺季相比，過去一周見到的情況更為熱烈，「消費券帶動了市民報復式消費，電子產品、家用電器、金飾都好受歡迎。」至於人手方面，他指大部分門市已經聘請回原有水平，員工上班時間也與第5波疫情前時差不多。

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記者：袁澍

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