【DSE2022】考生回校領准考證去錯校舍：既陌生又不捨　聖若瑟校長勉「鎮定冷靜考得好」

▲ 中六生盧潤霖（右）及甄澤森（左）均慨歎，3年高中失去許多校園生活，最捨不得的地方要數疫下經常被禁打波的學校球場。（陳靜儀攝）

中學文憑試（DSE）明日開考，疫情下考生要努力追回網課落後進度，有人甚至緊張到失眠、凌晨4時起床操卷，更已準備好「走佬喼」，萬一快測陽性便會入竹篙灣特別試場。聖若瑟書院校長黃婉芬亦發現，疫情下學生情緒焦慮問題變得更嚴重，形容學生變得較文靜、心靈更脆弱，在開考前夕，她勉勵一眾文憑試考生，愈困難就愈要鎮定冷靜，「有好嘅情緒管理，你就會係考得最好嗰個。」

中六生盧潤霖回望過去3年高中，先後受社運及疫情影響，學校面授課斷斷續續，是「困難比較多」的一屆考生，失去不少珍貴校園生活，近日回校領取准考證更去錯校舍，感到既陌生又不捨。

面授課斷斷續續 校長：昔日活潑St. Jo仔變文靜

自2019/20學年中四開始，應屆文憑試考生在過去3年的高中生涯，先後遇上社會事件及疫情，學校面授課堂斷斷續續，第5波疫情下試壓力飈升，備受關注。聖若瑟書院校長黃婉芬發現學生情緒焦慮問題變得更嚴重，「聖若瑟男生係好活潑、好有自信心、上堂好熱烈，但我今年教過中四代課，發覺同學比較文靜守規，活力、自信都減少咗。」

她慶幸在前年升任校長之前，曾任教應屆考生中文科，形容他們這一屆考生好學勤奮，雖然三年高中經歷困難重重，勉勵他們要把握機會考好今次文憑試，「呢個時候愈係鎮定冷靜，有好嘅情緒管理，你就會係考得最好嗰個。」

▼ 點擊圖片放大 ▲ 澤森指疫情下失去結識外校朋友的機會，聖誕嘉年華與女生拖手也會被扯開。（陳靜儀攝） ▲ 聖若瑟書院校長黃婉芬指，疫情下學生情緒焦慮問題變得更嚴重，形容學生變得較文靜、心靈更脆弱。（陳靜儀攝）

考生準備好走佬喼 開考前夕失眠壓力大

文憑試開考在即，聖若瑟書院中六生盧潤霖與甄澤森，二人都準備好「走佬喼」，萬一快測陽性便會入竹篙灣特別試場。雖然已做好準備，澤森說最近緊張到失眠，「一合埋眼就諗起DSE場面，完全瞓唔著，所以凌晨4點幾就起身做數。」

「疫情更加考驗自律，咁我係做唔到嘅。好多時喺屋企上堂，去到8點幾起身，擺電話喺旁邊，入zoom跟住繼續瞓覺……去到考試前兩個禮拜先開始醒覺，追返上半年進度。」潤霖認為持續網課令不少學生失去學習動力，形容自己是「困難比較多」的一屆考生。

潤霖目標入讀法律系，惟直至近月考模擬試（Mock Exam）前夕才急起直追，即使家住南丫島，也經常特意出港島圖書館與同學一同溫習，惟近月爆發第5波疫情又要閉關溫習。學校上周三安排考生分批回校領取，他卻去錯課室對面的另一校舍，形容對學校感覺既陌生又不捨。

珍惜課外活動 同窗建更好默契

潤霖說，疫情未有令到他與同學隔閡變大，過去不時會相約在半日網課後的下午打波。他在3年來最難忘在課室透過視像會議程式參加學界辯論比賽，「打緊比賽突然全校停電，Wifi冧哂、即刻斷綫，嗰十多分鐘在恐慌中度過。」反而在最困難時候，他跟隊友培養到更加好默契，更加珍惜高中生涯得來不易的課外活動機會。

曾是乒乓波校隊的澤森亦說，學界比賽減少，加上學校開放日及聖誕舞會連續3年取消，即使校方趁去年聖誕疫情稍緩，改與一間女校辦嘉年華，仍然限制不少，「以前舞會其他學校女仔都嚟得，跳舞亦可以有身體接觸，但今年有風紀睇住，拖手就要扯開。」黃婉芬校長解釋，去年12月疫情回穩，學校才「勇敢」地為學生辦聯校聖誕嘉年華，「唔係我俾唔俾（身體接觸），係政府唔俾，希望俾學生重拾一啲樂趣。」

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記者：馮琪雅