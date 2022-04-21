【移民退學潮】名校生移民送機成習慣　「無論經歷多少次離別都不捨」

▲ 聖若瑟書院學生盧潤霖說，其就讀的6B班已有5人退學、移民。（陳靜儀攝）

本港移民潮觸發退學潮，有名校生形容近年送機已成習慣，中六畢業在即，其班別原本30人也走了5人，不少人相繼移民、轉校，「離別呢件事無論幾多次，當刻都會勁唔捨得。」聖若瑟書院校長黃婉芬以「天涯若比鄰」，勉勵一班「St. Jo仔」剛強面對悲歡離合。

全班30人走5人 名校生：無論經歷幾多次離別都不捨

多間傳統名校周年校務報告早前披露，上學年退學率按年上升，中半山聖若瑟書院退學率也達12.7%，全校流失123人。應屆文憑試考生盧潤霖說，中四上學期時值社會事件，難免因此而分心，出現情緒波動，未能專注學業。後來香港移民潮湧現，「我哋一開始中一入嚟全級有180人，中六得返120個，差唔多60個已經相繼移民、轉校，最大情緒衝擊都係與同學離別會有不捨。」

雖然潤霖笑言送機次數增加，「慢慢送吓送吓就慣咗」，惟他其後無奈道：

以前可能日日約出嚟打波，依家只係一個禮拜傾一兩句，會有啲唏噓。明白會有呢個潮流出現，但離別呢件事無論經歷幾多次，當刻都會勁唔捨得。

▲ 聖若瑟書院校長黃婉芬以「天涯若比鄰」，勉勵一班「St. Jo仔」剛強面對悲歡離合。

勉堅強面對 悲歡離合當作常事

校長黃婉芬指退學潮並非該校獨有情況，倘學生家庭經濟能力較好便會有更多選擇及考慮因素，該校暫未統計今年數據，但隨着陸續有學生退學，情況料與去年相若，而今年自行收生報名也有增加。

她形容學生受「大環境」影響退學，也會對學校氣氛造成影響，最近一名中一生退學時也感到依依不捨，「阿仔求過家人好多次，問可唔可以留低，但因為成家都要移民，我話︰『唔緊要啦，如果你適應唔到，你再返嚟我都會收返你。』」

黃婉芬勉勵一班男生堅強面對，學習祝福同窗有不同學習經歷，

我哋要面對成長，好多悲歡離合係好平常嘅事，呢個世界又打仗，有好多嘢發生，要學習接受好多人生變化，唔好咁介懷離別。

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記者：馮琪雅