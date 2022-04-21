【DSE2022】試場座位附易拉架　分隔圍封強檢考生

▲ 聖若瑟書院禮堂試場後方已加設座位，並附以透明易拉架，分隔圍封強檢考生。（學校提供）

中學文憑試（DSE）連續第3年在新冠疫情下開考，明日以英文科打頭陣，有中學嚴陣以待，額外預備多個座位附以易拉架，分隔住所被圍封強檢、未獲陰性結果的考生，並撥出多個後備課室，應付一旦附近學校爆疫，額外試場需求。

撥後備課室 作額外試場

除快測陽性及被列作密切接觸者的考生，可乘抗疫的士入竹篙灣考試，考評局亦容讓考生住所被圍封強檢，考試前未取得核酸結果、但快測呈陰性，可如常到學校應試。

聖若瑟書院校長黃婉芬說，該校128名考生將分開於兩個禮堂應考，保持1.8米距離，後方亦加設多個座位，附以透明易拉架，分隔圍封強檢考生以及有輕微病徵者，亦方便記錄遲到者。

她續指，全校70多名教師、每人平均要監考3次，並要預留額外監考人手，臨時接收更多考生，故考試初期、下周一至四（25至28日）只安排中三上半日網課，其他年級於下周五（29日）才恢復網課，試場借出至5月5日，翌日才全校恢復面授課。

教育局局長楊潤雄昨在社交平台提醒考生預早規劃交通安排，送上「有志者事竟成」，勉勵考生悉力以赴，衝破逆境，並呼籲企業及市民在考試首兩周採取彈性上班時間，避開早上6時半至8時半繁忙時間，讓考生前往考場時交通更暢順。

▲ 文憑試即將開考，有學校已嚴陣以待，將全級中六生座位分配到兩個禮堂。（學校提供）

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記者：馮琪雅