【打擊罪行】警於酒店房間檢逾6萬元毒品　2男子涉販毒及藏毒被捕

▲ (警方提供)

警方今日（21日）表示，在酒店拘捕2人，涉嫌「販毒」、「藏有攻擊性武器」及「管有第一部毒藥」，共檢獲約65克懷疑可卡因、約7克懷疑氯胺酮、7粒懷疑搖頭丸及4粒懷疑硝甲西泮，行動中檢獲的毒品市值約61,400元。

油尖警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日下午約兩時突擊搜查廣東道一間酒店兩間房間。房間內一名42歲姓陳本地男子及一名40歲姓吳本地男子涉嫌「販毒」、「藏有攻擊性武器」及「管有第一部毒藥」被捕。

另外，該名42歲男子亦涉嫌「藏毒」被捕，而另一房間內一名34歲姓邵本地女子涉嫌「藏毒」被捕。行動中，人員檢獲一把長約30厘米的軍刀。

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責任編輯：余思嵐