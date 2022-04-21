【精明消費】潮興向台網紅組團購球鞋疑有贗品　3大驗證平台辨真假波鞋免中伏【內附連結】

▲ 3大驗證平台辨真假波鞋免中伏。

近日在台灣發生「IG網紅組團疑賣假AF1」（下圖）事件引發潮童界激烈熱話，這種把近年兩種流行的銷售模式——「帶貨KOL」與「網絡團購」結合，本可為疫市帶來不少商機，然而，同時卻成賣假貨的奸商乘機魚目混珠的機會。

▲ 近排台灣很流行多位IG網紅發起團購AF1，其中一位買家發覺貨不對辦卜，於是在論壇發帖，一石激起千重滾……事到如今不少網紅表示不知情，甚或安排退款。（圖片：dcard論壇拮圖）

去年有資深分析員指出，在疫情期間全球球鞋轉售市場急速發展，預料2030年會達到 300 億美元。而近日台灣Nike官方就消費者能否到專門店驗證自己的球鞋，官方回答是：「無法提供服務，還是要請消費者回原始購買管道處理。」是以，提供驗證服務讓買家安心的球鞋轉售平台亦因此應運而生。

始終炒鞋再多，也不及AA貨多，既然驗真偽的市場需求那麼大，全世界也不應只得一間StockX，就像這趟在台灣發生的嫌疑賣假鞋事件，有網民利用「checkcheck」平台來驗證其從網紅處買下的球鞋，結果....

▲ 有網友去年12月為求真偽，拍低整個交易過程並以「checkcheck」查證！（圖片：dcard論壇擷圖））

1.checkcheck—— 30分鐘驗真偽

checkcheck不用綑綁式連球鞋消費，可單項驗證球鞋真假，只需透過平台中的人工智能和相關正版的真實數據，便可30分鐘替用家驗正，且服務時間是24/7全年無休，而每對只索取1美元的收費。其系統由2020年開始已處理超過9,000款球鞋！

▲ （getcheckcheck）

▲ checkcheck會不定期將個案分享，最近分享了這對炒至萬元Travis Scott x Jordan 1 Retro Low的分析圖。（圖片：IG@checkcheckapp）

2.FAKE BUSTERS——亞太區指定驗證夥伴

無論日本的SNKRDUNK 或韓國的OUTOFSTOCK的兩大球鞋交易平台，官方指定選用的驗證夥伴，均是來先自日本的FAKE BUSTERS，其在驗證方面的權威性尸已無容置疑吧！此網站提供快速和高級驗證兩種方式，快速即以拍下相關圖片並上載到，48小時內便以人工智能方式根據圖片照片來辨真假。

▲ 有兩大球鞋平台加持，日本的Fake Buster會定期舉行pop up展覽，從中展示他們對球鞋守的專業認識。（圖片：IG@fakebusters_official）

如需要全面的檢測呢，用家可把球鞋扣上「防調包扣」並寄到鑑定中心，經鑑證後，球鞋會扣上刻印著專屬序列碼的FAKE BUSTERS 鑑定扣，在網站的查詢處輸入序列碼便可知結果。

網址：https://www.fakebusters-iva.com

▲ 作為韓國另一球鞋大國，OUT OF STOCK最需要專家來分辨真假以鞏固聲譽。（OUTOFSTOCK.com）

3.得物——內地打假球鞋平台

2015年創辦，得物前身本來就是提供鑑定服務的網上平台。直到 2017年才正式擴充球鞋交易平台，2020年才正名為「得物」，除了主打「先鑑別，後發貨」，更大玩 AR 虛擬試鞋概念。

▲ 網民也找來內地「得物」的驗證服務來判斷「IG網紅的團購」是否賣假貨，網民得到的答案事與願違。（圖片：dcard.com拮圖）

▲ 除了球鞋，得物連服裝、腕錶、配飾和其他奢侈品都提供鑑別服務。（圖片：dewu.com）

記者：黃鑑江