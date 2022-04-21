【精明消費】潮興向台網紅組團購球鞋疑有贗品 3大驗證平台辨真假波鞋免中伏【內附連結】
近日在台灣發生「IG網紅組團疑賣假AF1」（下圖）事件引發潮童界激烈熱話，這種把近年兩種流行的銷售模式——「帶貨KOL」與「網絡團購」結合，本可為疫市帶來不少商機，然而，同時卻成賣假貨的奸商乘機魚目混珠的機會。
去年有資深分析員指出，在疫情期間全球球鞋轉售市場急速發展，預料2030年會達到 300 億美元。而近日台灣Nike官方就消費者能否到專門店驗證自己的球鞋，官方回答是：「無法提供服務，還是要請消費者回原始購買管道處理。」是以，提供驗證服務讓買家安心的球鞋轉售平台亦因此應運而生。
始終炒鞋再多，也不及AA貨多，既然驗真偽的市場需求那麼大，全世界也不應只得一間StockX，就像這趟在台灣發生的嫌疑賣假鞋事件，有網民利用「checkcheck」平台來驗證其從網紅處買下的球鞋，結果....
1.checkcheck—— 30分鐘驗真偽
checkcheck不用綑綁式連球鞋消費，可單項驗證球鞋真假，只需透過平台中的人工智能和相關正版的真實數據，便可30分鐘替用家驗正，且服務時間是24/7全年無休，而每對只索取1美元的收費。其系統由2020年開始已處理超過9,000款球鞋！
2.FAKE BUSTERS——亞太區指定驗證夥伴
無論日本的SNKRDUNK 或韓國的OUTOFSTOCK的兩大球鞋交易平台，官方指定選用的驗證夥伴，均是來先自日本的FAKE BUSTERS，其在驗證方面的權威性尸已無容置疑吧！此網站提供快速和高級驗證兩種方式，快速即以拍下相關圖片並上載到，48小時內便以人工智能方式根據圖片照片來辨真假。
如需要全面的檢測呢，用家可把球鞋扣上「防調包扣」並寄到鑑定中心，經鑑證後，球鞋會扣上刻印著專屬序列碼的FAKE BUSTERS 鑑定扣，在網站的查詢處輸入序列碼便可知結果。
網址：https://www.fakebusters-iva.com
3.得物——內地打假球鞋平台
2015年創辦，得物前身本來就是提供鑑定服務的網上平台。直到 2017年才正式擴充球鞋交易平台，2020年才正名為「得物」，除了主打「先鑑別，後發貨」，更大玩 AR 虛擬試鞋概念。
記者：黃鑑江