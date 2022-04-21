【逐流時代】跟黃又南拍咀戲零尷尬　陳雅麗為初演港劇搏到盡

▲ 陳雅麗黃又南合作《逐流時代》。

麥明詩、黃又南、黃德斌、麥子樂等主演的戚其義監製及執導網劇《逐流時代》，其中飾演律師的陳雅麗，跟黃又南在戲中扮演鬥氣冤家，雖然二人首次合作，但火花十足，為劇集增添不少喜感。

這對鬥氣冤家更上演咀戲，猶記得陳雅麗曾笑指跟黃又南拍咀戲，被對方鬍鬚拮傷，她說：「呢場咀戲係難忘，基本上一take過完成，唔覺得尷尬，所以難忘不是過程，而是原本劇本寫得好浪漫，但戚其義根據我們角色，顛覆成件事，令到場咀戲變得好搞笑。」

▲ 笑指跟黃又南拍咀戲，被對方鬍鬚拮傷。

除了咀戲外，陳雅麗直言今次拍攝有不少難忘場口，當中不乏被追殺及抑鬱喊戲，而早前播出被王菲追殺戲，二人未有用替身上陣，期間陳雅麗更親自拍攝動作場面，表現專業。

她說：「雖然自己演動作戲唔叻，但總覺得自己做會好點，場戲拍了四個鐘頭，我同王菲都有互相傾怎拍，怎樣追逐得逼真，最終我們『追殺』完後，建立了信任，成為朋友。」劇中陳雅麗跟首次合作的鍾浠文亦有不少對手戲，陳雅麗透露：「第一次合作，鍾浠文給我佢第一印象好惡，，後來她說知道，因為我演律師，是角色需要啫。」

▲ 跟王菲成好友。

入行8年、香港出生的陳雅麗，過往一直在內地發展，今趟首次拍攝香港劇集，坦言感覺非常幸福，她說：「今次角色好多面性，好似由最初做孤獨精，之後又南出現，我個性變得溫柔，到之後有抑鬱症，作為演員可以遇到呢個角色，好幸福，可以畀到觀眾睇到自己咁多元化嘅演繹。」此外，在劇情後段，陳雅麗將有一場爆喊戲，她形容這場戲極具挑戰性，皆因她要邊喊邊講對白及行樓梯，而且對白冗長，相信觀眾拭目以待。

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