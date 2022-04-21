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【封區檢測】鑽石山悅庭軒第一座及沙田清泉樓圍封強檢　觀塘順利邨利恒樓發現9宗陽性個案【不斷更新】

社會 16:03 2022/04/21

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(譚以諾攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【16:00】沙田水泉澳邨清泉樓圍封強檢

沙田水泉澳邨清泉樓今午4時起限制在沙田指明「受限區域」，受檢人士於今日晚上10時前接受檢測，目標是在明日（22日）上午約11時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:00】鑽石山悅庭軒第一座圍封強檢

鑽石山悅庭軒第一座今午3時起限制在鑽石山指明「受限區域」，受檢人士於今日晚上10時前接受檢測，目標是在明日（22日）約下午1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【09:45】觀塘順利邨利恒樓約0.6%住戶染疫

觀塘順利邨利恒樓共有約1380人接受了檢測，當中共發現9宗陽性檢測個案和3宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約700戶，當中48戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組

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