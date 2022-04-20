【疫境自強】資深音樂人攜手出歌打氣　李健達復出獻rap

▲ THE LION ROCK出打氣歌自勉。

由搖滾樂隊Ramband及Chyna結他手Peter Ng ，加上張學友和陳奕迅等天王級歌手演唱會御用音樂人Charlie Huntley、唱作人李健達、以及二胡大師霍世㓗所組成的即興組合THE LION ROCK，在如今疫情稍為緩和下，以音樂結合獅子山永不放棄的精神繼續打氣。

THE LION ROCK 成員在樂壇各自的領域上，曾帶來不少精彩的時刻。發起人兼結他手Peter Ng 表示大家被疫情鬱了兩年多，限制生活上不少事宜，所以希望透過音樂出一分力，帶給大家正能量，在有此構思下便創作了首支單曲《Get A Jab》。

▲ 多位資深音樂人合作。

THE LION ROCK 各成員在製作時各司其職，單曲由 Peter Ng 和 Charles Huntley 作曲、編曲和監製，全曲以音樂演奏為主調，主唱部份和其他流行曲相比較少，曲風結合搖滾和小調，Peter Ng 的結他和霍世潔的二胡彈奏非常協調地穿插在歌曲中，互相呼應。

中文歌詞則由李健達創作，他更以Rap 形式在歌曲中獻聲。今次李健達特別以幽默手法描繪疫情下的生活，提醒大家如何做足預防措施以免被病毒感染。

MV找來資深導演William Szeto負責創意及拍攝，透過歌曲結合畫面和大家一起分享獅子山精神。THE LION ROCK 表示很高興能在眾多台前幕後好友鼎力支持下順利完成，感謝他們無償的付出和支持，期望疫情真的能儘快好轉，大家的生活便可以回復正常。

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