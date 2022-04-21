【金宵大廈2】上載黃婉華塗啡皮膚花絮引歧視風波　林景程道歉：更加注意自己言行

《金宵大廈2》上周的單元「姐姐」播出後，被指起用香港演員塗啡皮膚演外傭涉種族歧視，由此掀起網上熱話。在《金宵大廈2》飾演「姐姐」的黃婉華（Franchesca），在昨天（4月20日）於個人社交平台發文道歉。

其實此次事件引起關注另一原因，是因為有份參演《金宵大廈2》的林景程在個人社交平台上載拍攝花絮，當中片段影住黃婉華正在把皮膚塗啡。

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【金宵大廈2】黃婉華塗啡演外傭姐姐惹爭議 《姐姐》下集劇情交代膚色改變事出有因

林景程道歉

前TVB高層陳志雲在上周，亦在個人網上頻道評論此次事件，稱：「公道啲嚟講，以事論事，睇完呢個單元，我又唔覺得劇中角色同演出有涉及種族歧視，或嘲笑其他種族成份。問題應該出喺將自己膚色髹黑嘅片段，呢個係唔係咁理想。即使冇歧視成份，都可能會畀人呢種感覺。」

林景程在今日（4月21日）於個人社交平台發文道歉，寫道：

我為上星期發佈的影片而道歉

沒有深思熟慮便發佈在社交平台

但絕對沒有對任何種族作出不尊重含意

經過這段時間的沉澱和反思

明白帶來的影響非常具傷害性

作為公眾人物

一舉一動都需要謹慎

發佈和言論都要過濾和審視

每言每行必須符合平等和道德規範

我誠摯的道歉

並會加強這方面的知識

更加注意自己言行

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