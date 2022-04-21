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【天氣預測】周末短暫時間有陽光日間炎熱　下周初至中期有幾陣驟雨

社會 12:32 2022/04/21

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本港地區今日天氣預測 大致多雲。（曾耀輝攝）

天文台今日（21日）表示，隨著影響華南沿岸地區東北季候風逐漸曖和，華南地區雲層轉薄，預料今日有陽光，日間和暖，最高氣溫約27度。展望未來有一股偏南氣流取代東北季候風，隨後數日會炎熱，下周中期有驟雨。

天文台預測本港地區今日大致多雲。日間部分時間有陽光。吹輕微至和緩偏東風。展望明日部分時間有陽光，隨後數天日間炎熱。下周初至中期有幾陣驟雨。另外，預料一道低壓槽會在下週初至中期影響華南。

根據9天天氣預報，周六及周日部分時間有陽光，早晚能見度較低，日間炎熱。下周一至周三短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，日間炎熱，氣溫約30度。

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記者：余思嵐

 

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